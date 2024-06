Canciller pide al Congreso que autorice "viaje de alta prioridad" de Boluarte a China

Lima, 5 jun (EFE).- El canciller de Perú, Javier González-Olaechea, pidió este miércoles al Congreso de su país que autorice el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China a finales de este mes, por tratarse de una visita de Estado "de más alta prioridad", y la presencia de la mandataria es irremplazable, al haber sido invitada por su homólogo, Xi Jinping.

"El Gobierno considera esta visita de Estado de la más alta prioridad, en el contexto actual de la relación bilateral y en ocasión de la cumbre Apec 2024 y la visita de Estado a nuestro país del presidente Xi Jinping", indicó el canciller en el pleno.

González-Olaechea argumentó los motivos por los cuales los parlamentarios tendrían que autorizar a la presidenta a salir del país y viajar a China del 23 al 30 de junio.

"Una visita de Estado no es endosable. O la realiza la presidenta o no la realiza. No puede ser subrogado por el presidente del Consejo de Ministros o el canciller de la República”, dijo al exponer que la visita "no puede ser reemplazada" al tratarse "de una invitación de alto nivel".

Y añadió que otra autoridad del Ejecutivo no traería los mismos resultados que se tienen en la expectativa.

Subrayó que si el Congreso aprueba esta visita, ésta traerá "claros beneficios para ir cerrando brechas con proyectos", y recordó que en noviembre, el presidente chino vendrá a Perú para la inauguración del puerto de Chancay, que es mayormente de inversión china liderada por Cosco Shipping, y para asistir a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (Apec).

Recordó que el país asiático es uno de los mayores inversionistas de Perú y que el viaje podría atraer inversiones en diversos sectores.

Detalló que la presidenta iría acompañada de "un reducido número de funcionarios públicos" y una representación de empresarios, y que hasta el momento nueve gremios han confirmado su presencia al viaje, pero que estos irán por sus propios medios.

La agenda de Boluarte se desarrollará en Pekín, Shenzhen y Shanghái e incluye encuentros con representantes de la empresa Huawei, de la automotriz BYD, China Railway ConstructionCorporation (CRCC), Cosco Shipping, y una visita al Centro de Innovación de Medicina Digital de Shanghái, entre otros.

Y el 28 de junio está prevista la ceremonia oficial en la Plaza Tian An Men en la capital china con el presidente Jinping y la firma de acuerdos bilaterales.

Tras las palabras del canciller, los congresistas debatirán y más tarde votarán si autorizan o no la salida del país de la jefa de Estado, como especifica la Constitución.EFE

