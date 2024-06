Antofagasta Minerals y Almar Water Solutions/Transelec invertirán 1.370 millones en una operación en Chile

Antofagasta Minerals y un consorcio formado por Almar Water Solutions, parte de Jameel Environmental Services, y Transelec van a poner en marcha un proyecto que habilitará un sistema de transporte de agua para la operación minera 'Centinela', ubicada en Chile. La iniciativa, que representa una inversión de aproximadamente 1.500 millones de dólares (1.377 millones de euros), duplicará el suministro actual de agua de mar mejorando la conducción existente, así como la construcción de una segunda tubería, han informado Alma Water Solutions en un comunicado. Para respaldar esta expansión, el acuerdo entre Antofagasta Minerals y el consorcio Almar Water Solutions/Transelec incrementará el suministro de agua al sitio "apoyando las operaciones mineras de manera segura y sostenible", particularmente para la extracción de cobre y oro de la mina. Toda esta expansión será gestionada por Aguas Esperanza SPA. Este proyecto de infraestructura incluye la adquisición y operación de una tubería de agua de 144 kilómetros de longitud que transporta 1.194 lps (110.678 m3/día), suministrando agua de mar a 60 kilómetros al norte del sitio minero en Michilla, donde se encuentra el puerto de Centinela. Además, contempla la construcción y operación de una nueva tubería de 144 kilómetros de longitud y 650 lps (56.333 m3/día) paralela a la ya existente para proporcionar agua de mar y facilitar la expansión planificada de la mina a través del proyecto del segundo concentrador, también conocido como 'Nueva Centinela', que añadirá 144.000 toneladas de cobre, 3.500 toneladas de molibdeno y 130.000 onzas adicionales de extracción de oro por año. El proceso no utilizará agua continental ni implicará desalación. Este procesamiento limitado y la obtención en alta mar contribuirán a las credenciales de sostenibilidad del sitio preservando los recursos en la región y limitando las emisiones relacionadas con el proceso de extracción, ha asegurado la compañía. Este proyecto comenzará a operar en 2026 tras un proceso de construcción de 20 meses, fase en la que se empleará a unas 1.500 personas locales. La operación y el mantenimiento del sistema de agua será gestionada por el consorcio Aguas Norte y Desarrollo (Nordes), compuesto por Almar Water Servicios Latam y Transelec. PROVISIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AGUA El CEO de Almar Water Solutions, Carlos Cosín, ha afirmado que "la escala de este proyecto marca un hito estratégicamente importante para Almar Water Solutions". "El acuerdo de hoy es el último ejemplo de la creciente tendencia hacia la externalización en el sector industrial. Con él Almar Water Solutions no solo suministrará agua a la mina Centinela, sino que también contribuirá a la preservación de las escasas fuentes naturales de agua en la región", ha destacado. Por su parte, el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, ha señalado que este nuevo proyecto consolida a Transelec como "el principal proveedor de agua no continental para la minería a gran escala", siguiendo el contrato firmado con Codelco para la construcción de la planta desaladora para el Distrito Norte, a través del consorcio Aguas Horizonte. "Demostramos que en el Grupo Transelec no solo somos expertos en transmisión eléctrica, sino que también nos estamos consolidando cada vez más como una alternativa sólida para el desarrollo de infraestructura hídrica lineal en este sector productivo", ha remarcado.

