Xóchitl Gálvez impugnará los resultados de las elecciones por la supuesta presencia del crimen organizado

La candidata opositora a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, ha anunciado este lunes que impugnará los resultados de las elecciones celebradas en la víspera alegando una supuesta presencia del crimen organizado en el marco del proceso electoral, que ganó su rival, la oficialista Claudia Sheinbaum, con una diferencia de cerca de 30 puntos porcentuales. "Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Confío en el conteo rápido del INE (Instituto Nacional Electoral), es un ejercicio estadístico elaborado por los mejor científicos de datos del país. Sé que los resultados nos causan sorpresa y, por ello, debemos analizar lo que sucedió", explicado. En este sentido, ha destacado que se enfrentaban "a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata", a lo que se ha sumado "cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos". "Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueben esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta. Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo", ha declarado. Asimismo, ha agregado que "debe ser un gran momento de unidad" para quienes creen "en la vida, la verdad y la libertad". "Buscarán dividirnos y desalentarnos pero no podemos darnos el lujo de claudicar. (...) Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca: defender México del autoritarismo y el mal gobierno", ha argüido. Gálvez reconoció a última hora de la noche su derrota en los comicios poco después de que el INE publicara un conteo rápido que señalaba una "tendencia" que no era "favorable" a su candidatura, todo ello horas después de afirmar que había ganado las elecciones y pedir al presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, que "respete el voto de los mexicanos". Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, indicó que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7 por ciento de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6 por ciento de las papeletas, según el citado conteo rápido. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y el 10,8 por ciento de los respaldos. Más de 99,5 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas en las elecciones más grandes de su historia, con más de 20.000 cargos en juego, incluida la composición del nuevo Congreso, conformado por casi 630 escaños entre Cámara de Diputados y Senado. Todo ello en medio de una campaña marcada también por la violencia, en la que han muerto asesinados una treintena de candidatos.

Compartir nota: Guardar Nuevo