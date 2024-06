Previa del España - Andorra

La selección española masculina de fútbol jugará este miércoles (21.30 horas/La 1) en el Nuevo Vivero de Badajoz ante la modesta Andorra el primero de sus dos amistosos para preparar la Eurocopa de Alemania que arranca la semana que viene, un primer ensayo que servirá sobre todo para activar a los internacionales a nivel competitivo y para que se empiecen a despejar las dudas para la lista definitiva. España vuelve a la acción a diez días de su estreno en la cita continental ante Croacia, un rival de mucha mayor exigencia que el combinado andorrano, que servirá para que Luis de la Fuente, recién renovado, vaya afinando cosas y vaya empezando ese 'casting' final para entrar en la lista definitiva. Tres de sus 29 convocados se caerán y por ello este encuentro y el del próximo sábado ante un oponente más duro y físico como Irlanda del Norte, además del trabajo en esta escasa semana de concentración, ayudarán al técnico riojano a disipar las dudas que pueda tener de cara a sus elegidos para pelear por llegar lejos en Alemania. De momento, a Badajoz ha viajado con un grupo más reducido de 23 futbolistas ya que Dani Carvajal, Nacho Fernández y Joselu Mato se incorporarán más tarde tras disputar la final de la Liga de Campeones el pasado sábado, mientras que Aymeric Laporte, que jugó la de la Copa de Arabia con el Al Nassr, también tendrá algo más de descanso. A estas ausencias se unen las de Rodri Hernández y Dani Olmo que se han quedado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para hacer trabajo específico, según indicaron desde el combinado nacional. De la Fuente repartirá seguramente los minutos y los esfuerzos en un amistoso que no se presenta de excesiva dificultad más allá del calor que puede haber pese a la hora en el Nuevo Vivero y donde el principal objetivo es ir cogiendo de nuevo ritmo competitivo y evitar lesiones en un tramo donde las piernas ya van muy cargadas. A la espera de las posibles probaturas que pueda hacer el seleccionador, uno de los puntos de atención podría estar en el esperado regreso con la 'Roja' de Pedri González. El centrocampista canario, por culpa de la plaga de lesiones, no juega con la triple campeona de Europa desde el 6 de diciembre de 2022 cuando España fue eliminada por Marruecos en los octavos de final del Mundial de Catar. El jugador del FC Barcelona debería ser indiscutible y espera aprovechar todos los minutos que pueda darle el de Haro, buen conocedor de su capacidad, para ganarse un puesto en una lista en la que intentarán estar dos jugadores que podrían debutar con la camiseta del combinado nacional como Fermín López, que ha dado el salto desde la Sub-21, y un Ayoze Pérez al que le ha llegado su oportunidad a los 30 años. MORATA PUEDE COGER CONFIANZA Además, es probable que pueda haber un cambio en la portería y que pueda jugar David Raya, mientras que en el lateral izquierdo, Marc Cucurella se perfila titular por delante de Alejandro Grimaldo y Pau Cubarsí podría tener su primera titularidad, mientras que el choque será una oportunidad seguramente para Martín Zubimendi, relevo natural de Rodri Hernández. El capitán Álvaro Morata podría comandar el ataque y aprovechar la debilidad del rival para coger una confianza de cara a puerta que parece haber perdido un tanto. Y es que España parte como clara favorita ante el combinado andorrano, número 164 del ranking de la FIFA y al que únicamente se ha medido una vez en su historia, hace 20 años en el Coliseum de Getafe (Madrid) y en la preparación entonces para la Eurocopa de Portugal de 2004, con victoria clara por 4-0. La campeona del mundo de 2010 se enfrentará a un equipo donde sus futbolistas evolucionan en equipos 'desconocidos' para la gran mayoría, aunque aquí en el fútbol español está el guardameta Iker Álvarez de Eulate, titular del Villarreal 'B' e hijo de Koldo Álvarez, seleccionadorde un combinado que no gana un choque desde septiembre de 2022, cuando batió (0-2) a otra modesta del fútbol europeo como Liechtenstein en la Liga de Naciones. Desde entonces sólo ha empatado cuatro de sus últimos 15 partidos (Letonia, Kosovo, Bielorrusia y Sudáfrica). FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Raya; Navas, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Torres, Pedri, Oyarzabal; y Morata. ANDORRA: Álvarez; San Nicolás, Llovera, M.Vales, Olivera, Cervos; Rebes, Vieira, E.Vales, M.García; y R.Fernández --ÁRBITRO: Gustavo Correia (POR). --ESTADIO: Nuevo Vivero de Badajoz. --HORA: 21.30/La 1.

