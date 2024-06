Mad Cool 2024 contará con Renfe Cercanías y Metro hasta las 04,00 horas de para evitar problemas de movilidad

La nueva edición del festival madrileño Mad Cool, que se celebrará del 10 al 13 de julio en el recinto situado en el distrito de Villaverde, contará con Renfe Cercanías y Metro hasta las 04.00 horas para evitar los problemas de movilidad de la edición pasada, según ha informado este martes el director del festival Javier Arnaiz. Este es uno de los cambios que Mad Cool implementará en su segundo año en el recinto de Villaverde, junto con la reducción de venta de entradas, de 70.000 a 58.000 durante los cuatro días. Según Arnaiz, el festival ha invertido 400.000 euros para poder ampliar la movilidad a la salida del festival con Renfe Cercanías -estación de Villaverde- cada 10 minutos y Metro, evitando que los asistentes vayan hacia la zona de San Cristóbal, además de aumentar los accesos al recinto, que en esta ocasión serán tres en vez de uno, y la seguridad -1.000 personas-. Aunque aún no se ha cerrado, el Mad Cool ha comenzado conversaciones con el Ayuntamiento de Getafe para que existan "buses lanzadera" desde el municipio hasta el festival, evitando así "el punto crítico" debajo de la autopista M-45, por el que los asistentes de la edición pasada cruzaban. Otra de las novedades de la edición pasada fue el cambio de localización, de IFEMA a Villaverde, que Arnaiz ha valorado como "complicado" precisamente por la movilidad de los asistentes aunque considera que será un "gran recinto" cuando se trabaje en "mejoras", mientras ha reivindicado un espacio de calidad para eventos en Madrid. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID REDUCE SU SUBVENCIÓN A 200.000 EUROS En cuanto a las ayudas públicas, Mad Cool 2023 recibió subvenciones tanto de la Comunidad de Madrid, 900.000 euros, como del Ayuntamiento de Madrid, cifra que Arnaiz ha asegurado ha bajado desde la pasada edición de 1 millón de euros a 200.000 euros. "Si no tuviésemos estas subvenciones de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid sería inviable hacer este proyecto. No conozco ninguno de esta envergadura que funcione sin subvenciones y nosotros, de cada euro que nos dan, generamos 51,6 euros", ha explicado Araiz para después añadir que cada vez es "más difícil hacer un festival" en Europa. UN IMPACTO ECONÓMICO DE 46 MILLONES DE EUROS La pasada edición del 2023, Mad Cool generó un impacto económico de más de 46 millones repartidos entre Madrid -37 millones de euros- y municipios de la Comunidad -9,2 millones de euros-, según un informe encargado a Metyis por la organización del festival. Según los resultados presentados este martes, el impacto fue tanto directo como indirecto e inducido a través del consumo de los asistentes y, además, el Mad Cool 2023 recibió un ingreso económico de 17,6 millones de euros por parte de los asistentes, de los cuáles un 38 por ciento (38%) provenía de Madrid, el 26% del resto de España y un 36% fue internacional. Tal y como ha explicado el director del festival, Javier Arnaiz, en la edición pasada se crearon 6.763 puestos de trabajo de duración mensual, siendo 2.000 los empleos directos y casi 4.700 de forma indirecta. La organización destinó un presupuesto de 25,6 millones de euros en 2023 y los asistentes contribuyeron con más de 24 millones de euros en actividad económica adicional a través de su gasto, llegando a ser 4,7 millones de euros al día. MINIMIZAR EL IMPACTO ACÚSTICO Tras las recientes polémicas por el impacto acústico de los festivales, Arnaiz ha asegurado que se han llevado a cabo algunas modificaciones como reducir los escenario de ocho a seis para minimizar el impacto o cambiar de orientación dos de ellos para que "el sonido no vaya hacia la parte de viviendas". Entre los artistas confirmados para Mad Cool 2024 hay nombres como Dua Lipa, Sexyy Red, Tyla o Avril Lavinge, y en ese sentido el director del festival ha explicado que aunque "la paridad" entre artistas femeninas y masculinos es importante, es "difícil" porque "hay muchas mas bandas masculinas que femeninas" y para diseñar un cartel "que venda 'tickets'" se necesitan "grandes nombres y de calidad". "Muchas mujeres nos las quita el Primavera Sound u otros festivales y hay puja por ellas. El número de bandas femeninas es reducido y hay que repartírselas", ha añadido Arnaiz para desvelar que se mantuvo conversaciones para que Madonna asistiese al festival.

