La banca lidera las caídas en el Ibex 35 ante la reunión del BCE y la elección presidencial en México

La banca ha liderado hoy las caídas del Ibex 35 en una jornada marcadamente bajista para los mercados y a menos de dos días de conocer la nueva senda para los tipos de interés que marque el Banco Central Europeo (BCE). En concreto, CaixaBank ha perdido hoy en Bolsa un 5,02%, Bankinter, un 4,22%, Unicaja, un 3,68% y Sabadell, un 3,43%. Por detrás se ha situado BBVA, con una caída del 3,19%, mientras que Santander ha sido el valor menos penalizado del sector, con una caída del 2,28%. A la incertidumbre respecto a los tipos de interés se une en el caso particular de BBVA y Sabadell la reciente victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones de México, tal y como avanzaban las encuestas. Aunque no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la candidata, hace pocos días el diario 'Financial Times' avanzaba que el Ejecutivo mexicano barajaba la creación de un impuesto especial sobre las entidades de crédito. México es una región especialmente relevante para BBVA, ya que allí genera la mayor parte de sus beneficios. Santander también tiene negocio en el país, aunque su 'mix' geográfico está más diversificado que su competidor. Cabe destacar que tanto BBVA como Banco Sabadell se encuentran impactados por la OPA de carácter hostil y fusión que la primera entidad ha iniciado para adquirir la segunda. En este proceso, BBVA ya ha presentado todas las solicitudes de autorización que necesita, incluyendo las de BCE, CNMV y CNMC, y prevé que el proceso para obtenerlas se extienda entre seis y ocho meses. En cuanto a la reunión del BCE, que se realizará el próximo jueves, el mercado descuenta una reducción de los tipos oficiales de 25 puntos básicos, hasta el 4,25%, si bien existe mayor incertidumbre sobre los siguientes pasos que tome el supervisor, ya que dependerá de la situación de inflación en la eurozona. A todo esto se unen las referencias que llegan de EE.UU. Por un lado, ayer se vio una "debilidad" según los analista de Renta 4 en el ISM manufacturero, lo que conllevó una moderación de la rentabilidad del bono estadounidense y que eleva la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU comience sus recortes en septiembre.

