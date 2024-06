Biden prepara orden que limitará las solicitudes de asilo en la frontera

(Bloomberg) -- El presidente estadounidense Joe Biden firmará el martes una orden ejecutiva que detendrá ciertas solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México hasta que los cruces desciendan dramáticamente, un intento radical de frenar el flujo de inmigrantes y hacer frente a uno de sus mayores lastres antes de las elecciones de noviembre junto al republicano Donald Trump.

La medida impediría efectivamente nuevas solicitudes de asilo por parte de los migrantes que cruzan la frontera hasta que los niveles caigan en aproximadamente dos tercios de donde se encuentran hoy, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron el anonimato para detallar los planes antes de que se anuncien públicamente.

La medida entraría en vigor una vez que los niveles alcancen aproximadamente los 2.500 cruces por día entre los puertos de entrada. Las autoridades estadounidenses registraron en abril cerca de 4.300 encuentros diarios con inmigrantes indocumentados en los puertos de entrada, según los datos más recientes disponibles. Eso significa que la Administración puede actuar con rapidez para bloquear una gran cantidad de solicitudes de asilo, aunque la política seguramente será impugnada en los tribunales.

Los legisladores y otras personas fueron invitados a la Casa Blanca para un evento el martes por la tarde, dijeron las personas. Biden permitiría que las solicitudes de asilo se reanuden solo una vez que los encuentros fronterizos caigan a alrededor de 1.500 por día, dijeron las personas. Associated Press informó anteriormente sobre los planes del presidente.

La orden es la medida más agresiva adoptada hasta ahora por Biden para hacer frente a la crisis en la frontera entre EE.UU. y México, en la que se han registrado niveles récord de inmigrantes y comunidades de todo el país han tenido que hacer frente a la afluencia de recién llegados. Un plan bipartidista del Senado que habría otorgado a Biden poderes similares fue bloqueado por los republicanos a instancias de Trump a principios de este año, lo que le negó al presidente una victoria política y le empujó a actuar unilateralmente.

La orden del martes es políticamente arriesgada. Provocará las críticas de la izquierda de Biden, que ha tachado de inhumana la medida de aumentar las deportaciones. Ello podría obstaculizar sus esfuerzos por apuntalar una coalición electoral ya desgarrada por las divisiones en torno a su gestión de la guerra entre Israel y Hamás y las preocupaciones generales sobre su edad y su aptitud para un segundo mandato.

Pero la medida subraya que la Administración se ha visto obligada a actuar en solitario para abordar una cuestión que se ha convertido en el centro de las elecciones de 2024. La acción podría permitir a Biden destacar cómo los republicanos acabaron con el proyecto de ley bipartidista.

Trump ha arremetido contra Biden en relación con la frontera, intensificando los ataques contra los inmigrantes y destacando los crímenes violentos presuntamente cometidos por personas que cruzaron la frontera. Las encuestas muestran una reñida carrera entre Trump y Biden y los votantes dicen que la frontera y la inmigración son cuestiones críticas.

Nota Original: Biden to Crack Down on Migrant Flows by Slashing Asylum Claims

