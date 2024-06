Alex Valera es desconvocado de la selección de fútbol de Perú por temas personales

Lima, 3 jun (EFE).- El delantero Alex Valera fue desconvocado de la selección de fútbol de Perú que este mes disputará dos partidos amistosos, frente a Paraguay y El Salvador, antes de afrontar la Copa América que se celebrará en Estados Unidos, informó este lunes el seleccionador nacional, Jorge Fossati.

El director técnico indicó, en una breve rueda de prensa, que el atacante de Universitario de Deportes, reciente ganador del Torneo Apertura local, dejó la selección "por temas estrictamente personales".

"Con el respeto que se merece el aficionado que está detrás de ustedes, quiero comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, por este periodo, Alex Valera. No quiero malos entendidos. Acá no hay tema de indisciplina, no hay nada raro", remarcó Fossati.

Agregó que Valera "hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo como él mismo quiere".

"Nosotros tenemos que ver lo mejor para el grupo, y él no se siente en las mejores condiciones de dar su mejor versión. Insisto, son temas personales que yo conozco, porque hemos estado hablando bastante", señaló.

El seleccionador, que en 2023 dirigió al delantero en la U, afirmó que su actual desconvocatoria no significa que no vaya a ser considerado en futuros llamados para la selección nacional.

Valera integraba un grupo de diez atacantes que llamó Fossati el pasado jueves como parte de la nómina que el próximo 7 de junio se enfrentará a Paraguay, en Lima, y el 14 de este mes a El Salvador, en Estados Unidos.

Los otros delanteros que ya se entrenan en la Villa Deportiva Nacional de Lima (Videna) son André Carrillo, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero.

El seleccionador informó que el 15 de junio entregará la convocatoria definitiva para la Copa América, en la que Perú integra el Grupo A, con Argentina, Canadá y Chile. EFE

