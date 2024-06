Al menos seis reservistas israelíes intoxicados leves en un incendio provocado por ataques de Hezbolá

Al menos seis reservistas israelíes han sufrido una intoxicación leve este lunes por la noche tras inhalar humo de un incendio provocado por proyectiles y drones lanzados durante la jornada por el partido-milicia libanés Hezbolá contra el norte de Israel, que además ha obligado a las autoridades a cortar varias carreteras. "Seis reservistas han resultado heridos leves por inhalación de humo y han sido trasladados al hospital, y se ha informado a sus familias", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta de la red social X. Asimismo, han confirmado que los Bomberos, junto al Mando del Frente Interno y al Mando del Norte, han logrado controlar las llamas, que en estos momentos no suponen ninguna amenaza para las personas que viven en la zona. A pesar de ello, las autoridades van a aumentar el número de reservistas sobre el terreno, así como las herramientas de ingeniería, los equipos mecánicos, los camiones de Bomberos y los tanques de extinción de incendios. Cabe destacar que varias viviendas se han incendiado en Kiryat Shmona, donde los equipos de emergencia habían logrado evacuar a la mayor parte de la población local, informa el diario 'The Times of Israel'. Hay focos en el kibutz de Kfar Giladi, al norte de Kiryat Shmona, en el monte Adir y en la zona de Amiad, lo que ha provocado el corte de las principales carreteras de la región de Galilea. Las autoridades han enviado ya refuerzos para colaborar en las labores de extinción mientras la Policía informa de que está "evacuando casas, redirigiendo el tráfico y registrando varias zonas en las que los Bomberos están sofocando las llamas con ayuda". El Ejército israelí y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según las autoridades de Israel.

