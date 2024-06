Aitana se queda sin palabras al oír hablar de su posible relación con Arón Piper: "Alucino"

La vida amorosa de Aitana Ocaña es un gran misterio, y es que la joven siempre ha intentado llevar sus relaciones con la mayor discreción posible. Desde su ruptura con Miguel Bernardeau y su posterior noviazgo con Sebastián Yatra, poco se sabe de cómo está su corazón actualmente. Aunque se barajaba la posibilidad de que había vuelto a retomar su historia de amor con el cantante, lo cierto es que todavía no hay nada claro. Hace tan solo unos días, varios medios apuntaban que la catalana había sido vista con Arón Piper en un bar de Madrid, donde se deshacían a besos a pesar de las miradas. Por el momento, ninguno de los protagonistas se había pronunciado sobre esta escena. Eso sí, la artista ha reaparecido en los premios Elle Awards y no ha dudado en compartir que está atravesando una etapa muy positiva en su vida. "Estoy feliz, estoy feliz", afirmó con una sonrisa radiante. Esta semana, Aitana pudo estar en el concierto de Taylor Swift, uno de sus ídolos, por lo que no ha dudado en expresar su deseo de poder cantar junto a la famosa estadounidense: "Yo creo que a todo el mundo que le preguntes eso te va a decir que sí. Quien te diga que no, pues no está siendo muy inteligente. Obviamente, Taylor Swift, la amo, pero complicado, complicado". En medio de rumores y especulaciones, la joven quiso aclarar su situación sentimental desmintiendo categóricamente cualquier relación con Arón Piper: "Siempre me relacionáis con alguien nuevo, así sois. Qué hacemos. Alucino, alucino, la verdad es que sí". Respecto a su relación con Yatra y la posibilidad de una boda, la joven se mostró sorprendida por las preguntas: "Estas preguntas, de verdad". Rodeada de una multitud de fans que intentaron conseguir una fotografía con ella, Aitana mostró su lado más amable y no dudó en atender a todos los que la esperaban a la salida del evento, luciendo la mejor de sus sonrisas.

