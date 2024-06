Mourinho: "Para mí, Fenerbahçe es ambición; tienes que ganar cada partido"

Estambul, 3 jun (EFE).- José Mourinho, apodado The Special One’ por su largo palmarés de triunfos y aclamado por la afición turca al fichar con el Fenerbahçe, ha explicado este lunes que la principal motivación para entrenar el segundo club más exitoso de Turquía es "la ambición".

"Ambición es jugar para ganar. Es sentir el golpe, sentir la presión de que tienes que ganar cada uno de los partidos si quieres ser campeón. Esta es la realidad del Fenerbahçe; para mí el Fenerbahçe significa ambición", subrayó el técnico portugués en una rueda de prensa en Estambul.

"Mi casa está en Londres. Tener un club londinense, luchar para ser sexto, séptimo, octavo o noveno e intentar hacer un milagro para clasificarse para la Liga Europa, ¿eso es ambición?", preguntó el también exentrenador del Real Madrid.

"Todo el mundo sabe que amo Italia. Tener un equipo en Italia donde tienes que hacer milagros para ganar una competición europea y siempre estás entre el quinto y el séptimo, ¿es ambición, simplemente porque me encanta Italia? Estar en Portugal, visitar a mi madre todos los días, ¿es ambición?", continuó.

El Fenerbahçe, sin embargo, lo motiva tanto que empezaría a entrenar "mañana mismo, para jugar el fin de semana", dijo Mourinho, que descartó pedir paciencia a la afición del club estambulí.

"El presidente, el director y la junta directiva tienen que ser pacientes. No los hinchas. Ellos tienen que estar locos. Tienen que exigir, tienen que ejercer presión. Si los jugadores no pueden aguantar esa presión, no son lo suficientemente buenos para jugar para Fenerbahçe", resumió en nuevo entrenador.

"Quiero esa pasión, pero quiero que crean en todo, y si estamos en el minuto 85 y perdemos, quiero que sigan confiando, hasta el minuto 90 y algo, en que aún podemos ganar", dijo.

Mourinho criticó el desarrollo de la Superliga turca de este año, en la que el Fenerbahçe acabó segundo, con 99 puntos, 3 por detrás del Galatasaray y 32 por delante del tercer equipo, el Trabzonspor.

"Este abismo no es bueno. Espero que en la próxima temporada tengamos una liga mejor, más equilibrada y con muchos equipos luchando por la primera posición, y si no pueden alcanzarla, que estén cerca, porque es bueno para la competición. Lo que quiero es tener menos de 99 puntos y ser campeón", concluyó el portugués. EFE

Estambul, 3 jun (EFE).- El técnico portugués José Mourinho, flamante entrenador del Fenerbahçe, ha comentado este lunes, con cierto humor, que no cree que Arda Güler, estando en el Real Madrid y siendo campeón de Europa, quiera volver al club turco.

"Si quiere venir... pero sinceramente, cuando estás en el Real Madrid, y eres campeón de Europa y vas a jugar contra clubes de la Copa del Mundo y eres joven, no creo que tengas en mente volver", dijo Mourinho al ser preguntado si en el futuro llevaría a Arda Güler, del 19 años y salido de la cantera del Fenerbahçe.

"Pero si ama el club en el que se ha criado y quiere venir, por cesión gratuita, y si el Real Madrid le paga el 75 % del salario, no diríamos que no", agregó el entrenador entre risas.

Asimismo, Mourinho expresó con ironia su deseo de que la selección turca sea eliminada "pronto" de la Eurocopa, para que así los jugadores del Fenerbahçe puedan volver a casa y empezar a entrenarse con él.

Es que "no hay tiempo" para preparar la 'Champions', comentó el entrenador en rueda de prensa en Estambul, un día después de firmar su contrato con el club turco.

"Las clasificaciones y las eliminatorias serán duras, porque no tenemos tiempo para prepararnos. Quizás no debería decirlo, pero deseo que nuestros jugadores en la Eurocopa salgan pronto (risas), para que vengan a descansar y a entrenar", dijo Mourinho.

"Espero que estemos en la nueva Liga de Campeones; desde luego la Liga Europa ofrece más posibilidades de hacer algo grande, pero el objetivo principal es jugar la Champions", insistió.

"Empezaremos a entrenar el día 22-23 (de junio), y cuatro semanas más tarde tenemos un partido de clasificación", destacó Mourinho, prometiendo, junto al presidente del club, Ali Koç, y el director deportivo, el portugués Mário Branco, que sólo hará cambios gradualmente.

"Hay ocho jugadores que no están aquí, están en la Eurocopa y de vacaciones, y así no puedo hacer cambios", explicó.

Rehusó toda opinión sobre posibles fichajes futuros o despidos en el equipo, pero subrayó que no ha venido con una lista de nombres de antiguos jugadores suyos.

"Tengo cero interés en ningún jugador del Roma (el club que entrenó desde 2021 hasta enero pasado); cero interés. Y no es el momento de estar impaciente respecto al mercado de fichajes", remachó el técnico.