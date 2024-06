Lunes, 3 de junio de 2024 (11:00 GMT)

MÉXICO ELECCIONES

El oficialismo gana 7 de los 9 gobiernos estatales en juego en elecciones en México

Ciudad de México (EFE).- México celebró este domingo la elección más grande de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la Presidencia ganada por la oficialista Claudia Sheinbaum, y nueve gobiernos estatales, entre ellos la Ciudad de México, donde también va adelante el oficialismo. De esos nueve gobiernos estatales, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México, llevan la delantera en siete estados entre ellos Ciudad de México, Morelos, Puebla (centro), Chiapas, Tabasco y Yucatán (sureste) y Veracruz (este), mientras que son segundos en Guanajuato (centro) y Jalisco (oeste).

MÉXICO ELECCIONES

Sheinbaum hace historia en una noche triunfal para el movimiento de López Obrador Pedro

Ciudad de México (EFE).- La oficialista Claudia Sheinbaum hizo historia este lunes al convertirse en la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales en México tras una jornada que resultó en un triunfo que superó las de por sí altas expectativas del movimiento del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. La exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) obtuvo cerca de 35 millones de votos, con lo que superó en casi cinco millones los obtenidos por López Obrador en 2018.

UCRANIA GUERRA

China responde a Zelenski que "el hegemonismo no forma parte del estilo diplomático chino"

Pekín (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores defendió este lunes que "el hegemonismo y las políticas de poder no forman parte del estilo diplomático chino", después de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, acusase a China de trabajar para “impedir” que los países participen en la Cumbre de Paz sobre Ucrania, que se celebrará en junio. La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que la participación o no de China en la conferencia "se basa únicamente en su propio juicio" sobre la reunión, al tiempo que indicaba que la posición del país asiático es "justa e imparcial", "no va contra ninguna de las partes" y "ciertamente no está contra" el evento.

EGIPTO GOBIERNO

Al Sisi encomienda al primer ministro egipcio formar un nuevo gobierno tecnócrata

El Cairo (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, encomendó este lunes al primer ministro egipcio, Mostafa Madbuli, formar un nuevo gobierno tecnócrata centrado en la economía del país, que sufre una de las peores crisis de su historia, informaron fuentes oficiales. La Presidencia egipcia señaló en un comunicado que "Al Sisi pidió (a Madbuli) formar un nuevo gobierno para continuar en la vía de la reforma económica, con especial interés en la atracción y el aumento de inversiones locales y extranjeras".

GEORGIA OPOSICIÓN

Promulgan en Georgia la polémica ley de agentes extranjeros criticada por Occidente

Tiflis (EFE).- El presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, promulgó este lunes la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, pocos días después de que los legisladores superaran el veto impuesto a la polémica norma por la presidenta Salomé Zurabishvili. "Firmé la ley que debe protegernos de la injerencia política, económica y social desde el exterior", dijo Papuashvili.

ESPAÑA TURISMO

España suma un récord hasta abril de turistas con 24 millones, un 14,5 % más que en 2023

Madrid (EFE).- España recibió entre enero y abril 24 millones de turistas, un 14,5 % más que en ese periodo de 2023, que gastaron 31.513 millones de euros, el 22,6 % más, cifras que vuelven a fulminar los récords de los meses anteriores. Según las cifras publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de abril España recibió 7,8 millones de turistas, el 8,3 % más, con un gasto asociado de 9.565 millones de euros, el 13,1 % superior, también en máximos históricos.

PAPA MIGRANTES

El papa pide rezar por todos aquellos forzados a abandonar su tierra en busca de dignidad

Roma (EFE).- El papa Francisco pidió rezar "por todos aquellos que han tenido que abandonar su tierra en busca de condiciones de vida dignas", en su mensaje para la 110 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el próximo 29 de septiembre. "El encuentro con el migrante, como con cada hermano y hermana necesitados, es también un encuentro con Cristo", dijo el pontífice, en un discurso difundido este lunes por la Santa Sede.

DALÁI LAMA

El dalái lama viajará a Estados Unidos para recibir tratamiento médico en las rodillas

Nueva Delhi (EFE).- El dalái lama viajará a Estados Unidos este mes para recibir tratamiento en las rodillas, informó este lunes la oficina del máximo líder espiritual del Tíbet que cumple 89 años el próximo mes."Está previsto que su santidad el dalái lama viaje a Estados Unidos para recibir tratamiento médico en sus rodillas", informó en un breve comunicado la oficina del líder religioso, sin ofrecer detalles sobre el tipo de atención médica que requiere. EFE

