El Leganés vuelve a ser de Primera en la última jornada

El CD Leganés selló el ascenso a Primera División este domingo con la victoria (2-0) sobre el Elche en la última jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que Eibar-Oviedo y Espanyol-Sporting serán los duelos de semifinales en el 'playoff' de promoción, al tiempo que el Mirandés se salvó (1-0) a costa del Amorebieta. El conjunto madrileño, que se quedó con la miel en los labios la pasada semana, lo tenía en su mano y no falló ante un equipo ilicitano que no se jugaba nada para volver a la máxima categoría cuatro años después. Los de Borja Jiménez, que habían ocupado el liderato durante más de media campaña, se proclamaron campeones de Segunda División, tras la derrota del Real Valladolid, ya ascendido en la penúltima jornada, ante el Tenerife. El segundo ascenso histórico a Primera del Leganés, tras el de 2016, truncó el objetivo de ir directo a LaLiga EA Sports de un Eibar que no dependía de sí mismo y que venció (4-2) al Real Oviedo. Peor parado aún fue el Racing de Santander, que se quedó fuera de la zona de promoción por su derrota (1-0) ante el Villarreal B.

