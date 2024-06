Cerúndolo deja sin argentinos a París tras tener a Djokovic contra las cuerdas

Luis Miguel Pascual

París, 3 jun (EFE).- La participación argentina en los cuadros individuales de Roland Garros se acabó con un gran fuego de artificio: Francisco Cerúndolo tuvo contra las cuerdas durante buena parte del partido al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Durante 4 horas y 39 minutos tuvo que batallar el defensor del título, afectado por una lesión en la rodilla que pone en jaque su continuidad en el torneo y de la que se sobrepuso justo a tiempo para imponerse 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3.

"Estuve muy cerca", se lamentó el argentino, que nunca antes había afrontado a Djokovic y que probó el nivel de exigencia que, incluso lesionado, demanda el serbio.

"Creo que la primera hasta la última pelota itenté hacer lo mejor que pude adentro del partido. Traté de jugar lo más preciso posible cuando tenía para atacar, hacerlo correr a él y no dejarlo dominar mucho el punto", analizó, visiblemente decepcionado el bonaerense.

Cerúndolo se vio sorprendido de inicio, pero a partir del segundo set, cuando Djokovic comenzó a sentir problemas en la rodilla, fue dueño y señor del partido.

Le faltó ser más contundente en los momentos clave, desaprovechó ocho bolas de rotura en el segundo parcial, lo que dio más tiempo al serbio, que tomó un antiinflamatorio que tardó en hacer efecto.

Apenas podía moverse, no acudía a las bolas difíciles y estaba a merced de Cerúndolo, que multiplicaba los golpes ganadores para colocar al campeón contra las cuerdas.

Mal que bien, el número 1 del mundo aguantó la tempestad, dejó escapar dos mangas confiado en que el medicamento atenuaría su dolor y pudiera volver a competir, según confesó en rueda de prensa.

Y funcionó, porque en el cuarto set, cuando Cerúndolo servía para ponerse 5-3, el serbio recuperó su mejor versión para entusiasmo del público que comenzó a corear su nombre.

"Volví a sentir que me ponía al límite, no podía hacer golpes ganadores por la fuerza con la que me llegaba la bola", señaló el argentino, que se vio superado de nuevo, como en el primer set.

Djokovic tenía mucho que defender. Su número 1, que le amenaza el italiano Jannik Sinner, pero también las opciones de sumar su 25 Grand Slam y superar a la australiana Margaret Court en la cúspide del tenis.

Ante Cerúndolo, sumó su victoria 370 en Grand Slam, superando al suizo Roger Federer como el tenista con más triunfos y se clasificó para jugar los cuartos de final por 59 ocasión en un grande, también una más que el helvético al que privó de otro récord.

Para Cerúndolo, el partido es una gran experiencia para el futuro, la primera contra el número 1 del mundo y la primera en la Philippe Chatrier.

El de Buenos Aires abandona en cinco sets en octavos de final, como el año pasado, cuando perdió en un super-juego de desempate contra el danés Holger Rune.

"Ojalá este partido me sirva para acomodarme un poco, para darme cuenta de que puedo jugar de igual a igual contra todos, que es cuestión de cabeza. Es cuestión de que yo me proponga competir cada pelota como hice hoy", afirmó el argentino.

Cerúndolo lamentó haber dejado escapar tantas bolas de quiebre que le habrían hecho ganar tiempo y retrasar la recuperación del serbio, pero se marchó con algunas enseñanzas positivas.

"Jugué 4 horas 40 contra el número 1 del mundo, tuve momentos de gran tenis. Era mi primera vez en la Chatrier, primera contra él e hice un buen partido. Esas son cosas positivas que ojalá me ayuden a poder seguir mejorando", afirmó el último argentino de los once que comenzaron el torneo. EFE

