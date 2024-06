Florentino Pérez: "Esta competición es muy nuestra"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, calificó de "magnífica" la noche de Wembley este sábado con la consecución de la decimoquinta Copa de Europa, una competición muy del conjunto blanco, por historia y por lo demostrado una vez más contra el Borussia Dortmund en el 0-2 de Londres. "Es una noche magnífica. Esta competición es la que más nos gusta, porque la creó Santiago Bernábeu, nos hizo importantes en el mundo y cada vez que la ganamos produce una satisfacción entre todos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press. Florentino no se quiso quedar con nadie en concreto, después de una final con goles de Dani Carvajal y Vinícius en el segundo tiempo. "Esta historia de amor entre el Madrid y la Copa de Europa, la Champions, produce esto. Unos se van y otros vienen, pero esta competición es muy nuestra, todos se esmeran mucho", afirmó. Por otro lado, el máximo dirigente del Madrid fue preguntado por Toni Kroos después de su último partido con el conjunto blanco. "Nosotros se lo ofrecimos pero tenía en su cabeza retirarse en lo más alto de su nivel. Los alemanes son difíciles de doblarse el pensamiento. Ha hecho lo que ha querido y se va un jugador que será una leyenda, siempre le recordaremos como uno de los grandes centrocampistas de la historia del club", afirmó. Además, Florentino no quiso hablar de la continuidad o no de Nacho, como tampoco quiso hacer el capitán sobre el césped. "Ha dicho muy bien y yo tampoco lo sé", apuntó, pensando en celebrar un nuevo título porque es también el "punto de partida" para el siguiente, destacando el idilio del entrenador Carlo Ancelotti con la que es "también su competición". Por último, el presidente del Real Madrid fue preguntado por la posible llegada inminente del delantero francés Kylian Mbappé. "No hablo de los jugadores que no forman parte de la plantilla del Real Madrid y sobre todo hoy, que hemos ganado un título y es la plantilla que merece el elogio", terminó.

