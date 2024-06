Edin Terzic: "Hicimos una gran actuación para ganar la final"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, lamentó la derrota (0-2) ante el Real Madrid este domingo en la final de la Liga de Campeones en Wembley, donde hicieron una "gran actuación", demostrando su intención de "ganar" al rey de la competición. "Hicimos una gran actuación y creo que merecíamos más que perder 2-0. Desde el primer segundo, mostramos al mundo entero que no estábamos aquí simplemente para jugar una final, sino para ganarla", dijo en declaraciones a la cadena pública alemana ZDF. El técnico del Dortmund dio el mérito al Madrid de tener cabeza fría y esperar su momento. "Hicimos muchas cosas bien, pero ellos tuvieron la cabeza fría en el momento oportuno, algo que nosotros no supimos hacer", afirmó. "Hicimos un partido fantástico y estuvimos cerca de tomar la delantera, pero entonces el partido dio un giro y el Madrid demostró por qué es el mejor de esta competición. Tuvimos buenas ocasiones en la primera parte, como el Madrid en la segunda, pero no las aprovechamos", añadió. Terzic agradeció el apoyo de su afición, de nuevo derrotada en Londres como en la final de 2013, y confió en aprender la lección. "Después del partido, siempre puedes preguntarte qué deberías haber hecho diferente. Creo que hicimos muchas cosas bien, pero luego una jugada a balón parado cambió el partido. Tenemos que aprender de eso. Estábamos jugando bien, éramos peligrosos, pero no llegaron los goles", dijo. "El apoyo de nuestros fans fue increíble. Ellos creyeron en nosotros, creyeron que podíamos vencer al Real Madrid. En este momento sólo podemos decir 'gracias'", terminó.

