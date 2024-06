Denuncian el reclutamiento forzoso de mujeres por la junta militar en Birmania

Activistas han denunciado que las junta militar que gobierna Birmania ha comenzado a reclutar forzosamente a mujeres en regiones como Ayeyarwady o Bago en el marco de la tercera campaña de reclutamiento de las autoridades militares, inmersas en una guerra civil interna contra grupos prodemocráticos insurgentes. En la localidad de Maubin, en Ayeyarwady, llegaron funcionarios con listados de mujeres para su incorporación a filas, aunque las personas seleccionadas tienen la opción de pagar un soborno para evitar el reclutamiento, según recoge el portal de noticias Irrawaddy. "La selección de mujeres por sorteo comenzó el 25 de mayo en nuestra aldea. Por eso me marché a Rangún para evitar que me reclutaran", ha explicado un a mujer de 29 años, dos años por encima del máximo de 27 fijado por la ley. Sin embargo, se permite el reclutamiento con edades superiores en caso de poseer algún tipo de conocimiento especializado, como en su caso, que hizo una ingeniería en la Universidad Técnica de Maubin. Mientras, se están construyendo nuevos barracones en la Escuela de Formación Militar Básica Número 6 de Pathein, capital de la región de Ayeyarwady, según ha informado, Ko Sitt Yan Shin, portavoz de la Fuerza de Tarea Especial de Pathein, un grupo insurgente. La ley de reclutamiento obliga a los hombres de entre 18 y 35 años y a las mujeres de entre 18 y 27 a servir como mínimo dos años en el Ejército, un periodo prorrogable hasta cinco años "en situación de emergencia". En caso de cualificación profesional la edad se eleva hasta los 45 años para hombres y a los 35 para las mujeres. Sin embargo, hasta ahora no había recurrido al reclutamiento de mujeres.

