Muere a los 97 años Tin Oo, el cofundador de la Liga Nacional para la Democracia de Birmania

Tin Oo, el cofundador de la Liga Nacional para la Democracia, el principal partido político de Birmania, cuyos dirigentes se encuentran ahora en el exilio para escapar de la junta militar que domina el país, ha fallecido este sábado a los 97 años de edad. Tin Oo ha muerto en el hospital de Rangún donde llevaba hospitalizado desde el pasado miércoles, de acuerdo con fuentes próximas al fallecido al portal de noticias birmano The Irrawaddy, vinculado a la oposición. Al igual que la cofundadora del partido, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, Tin Oo se ha pasado casi 17 años bajo arresto domiciliario por su oposición a los regímenes militares birmanos, con la paradoja de que él mismo desempeñó en su día el cargo de jefe del Ejército (1974-1976). Tras su cese por orden del dictador militar birmano Ne Win, Tin Oo abandonó filas y acabó saltando a la escena política tras la revolución de 1988, momento en que cofundó la Liga Nacional para la Democracia, victoriosa en las elecciones de 1990, anuladas por los militares. Tin Oo se pasó 14 de los siguientes 21 años en la cárcel o bajo arresto domiciliario hasta su liberación antes de las elecciones de 2010, en las que el promilitar Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo se alzó con la victoria. La Liga Nacional para la Democracia, no obstante, ganaría los comicios cinco años después y repitió triunfo en 2020, un año antes de que los militares decidieran propinar el golpe de estado militar que ha sumido al país desde entonces en el conflicto armado. Durante este tiempo, Tin Oo se ha alejado de la luz pública por su avanzada edad, si bien ha protagonizado una oposición silenciosa contra el actual régimen militar, a través por ejemplo de su negativa a recibir tratamiento en hospitales del Ejército, de acuerdo con The Irrawaddy.

