El ICEX prevé que las relaciones comerciales entre Galicia y Argentina "sigan siendo excelentes"

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) --dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa-- prevé que las relaciones comerciales entre Galicia y Argentina "sigan siendo excelentes", a pesar del conflicto diplomático abierto entre España y el país sudamericano. Según explica a Europa Press la dirección territorial en Galicia de esta entidad pública empresarial de exportaciones e inversiones, "las relaciones comerciales entre países hermanos tradicionalmente han dependido poco de las relaciones políticas", por lo que "los protagonistas del comercio, las empresas, han venido siempre tomando sus decisiones atendiendo a criterios de eficiencia económica". "Cabe esperar que esto siga ocurriendo con nuestro comercio con Argentina, donde los vínculos de nuestras empresas son y han sido siempre excelentes", sostiene el ICEX al respecto de la relación de Galicia con el país austral. En un acto de Vox el pasado 19 de mayo en Madrid, el presidente de Argentina, Javier Milei, tachó de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A raíz de esto se abrió una crisis diplomática que incluyó la retirada de España de su embajadora en la república americana, María Jesús Alonso. Ante esta situación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzó un mensaje de tranquilidad a las empresas españolas y aseguró que pueden contar con el Gobierno "para ayudarles y asistirles" en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina. Esta misma semana, la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, manifestó que espera que el contencioso diplomático abierto con España no afecte a la relación bilateral entre los dos países, aunque ha reprochado la "exorbitante" reacción del Gobierno español. "Esto es un tema que no va a afectar la relación entre los dos países", aseguró. INVERSIONES ENTRE GALICIA Y ARGENTINA El hecho es España es el segundo inversor en Argentina, con un stock de inversión de en torno a 18.000 millones de euros. En el caso de la comunidad gallega, Argentina fue en 2023 el undécimo país suministrador de Galicia (2,3% de las importaciones totales gallegas) y el 29º destino de las exportaciones gallegas (0,4% de las exportaciones totales de Galicia). Según datos del ICEX, las exportaciones de Galicia al país austral en 2023 fueron un total de 129,8 millones de euros, una cifra que se incrementó un 60,8% en comparación con 2022. En el primer trimestre de 2024, el valor de estas ventas al exterior supusieron 34 millones. Respecto a las importaciones de Galicia desde Argentina, registran 483,3 millones en 2023, un 15% menos que un año antes. Los tres primeros meses de 2024 se anotan 145,3 millones. EMPRESAS y SECTORES Los datos de empresas gallegas que exportan o importan desde Argentina se reducen en los últimos años: 209 en 2021, 185 en 2022 y 170 en 2022. Son 62 entre enero y marzo de 2024. En cambio, las compañías importadoras van al alza de las 154 en 2022 a las 189 en 2023. Son 89 entre enero y marzo de este año. No obstante, las empresas con relaciones comerciales de forma regular (aquellas que exportan a o importan durante cuatro años consecutivos) se mantienen en cifras bastante estables: 70 en 2021, 71 en 2022 y 66 en 2023. Son 36 de este tipo en el primer trimestre de 2024. Por sectores, el de mayor importancia en ventas a Argentina de las empresas gallegas es el de componentes de automóvil, con 44 millones en 2023 (van 9,4 millones en primer trimestre de este año). Le siguen en 2023: otros productos químicos (14,6 millones), buques (12 millones), maquinaria para uso general de la industria (9,8 millones), maquinara para uso de ciertas industrias (9,2 millones) y aparatos eléctricos (9,2 millones). La pesca ocupa el undécimo puesto (2 millones). Y los sectores que más venden desde Argentina a Galicia fueron en 2023: pesca (309,6 millones) --ya supera los 100 millones en el primer trimestre de 2024--, piensos animales (119,3 millones), metales no ferrosos (30 millones), grasas y aceites (16,3 millones) y frutas y legumbres (7,3 millones).

