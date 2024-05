La OMS entrega suministros médicos al hospital de Al Ahli en Gaza por primera vez en más de dos semanas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este martes que el organismo de la ONU y sus socios han conseguido entregar suministros médicos al hospital de Al Ahli, en la ciudad de Gaza, por primera vez en más de dos semanas. Tedros ha explicado que "en medio de intensas hostilidades en curso" han entregado 15.000 litros de combustible, 14 camas de hospital, medicamentos y material de trauma para cubrir necesidades de 1.500 personas. Además, la misión ha escoltado a cinco ambulancias de la Media Luna Roja hacia el norte "para ampliar el servicio". "El hospital atiende al doble de personas para las que fue diseñado y carece de suministros quirúrgicos esenciales y de salarios para el personal. No se puede realizar ninguna cirugía que salve vidas por la noche debido a la falta de personal especializado", ha relatado a través de su perfil en la red social X. La misión de la OMS, no obstante, no ha podido acceder al Hospital de Asistencia Pública, que se encuentra en las proximidades, "debido a retrasos en un puesto de control". "La destrucción de carreteras, la falta de acceso seguro y de combustible para las misiones siguen impidiendo el movimiento hacia el norte. La ciudad está llena de escombros y desechos sólidos", ha declarado.

Compartir nota: