La española shaadow.io patenta una tecnología para detectar filtraciones de documentos en empresas

Las fugas de información son un problema creciente para las empresas de todo el mundo. Con el objetivo de proteger los documentos más sensibles de las organizaciones, la tecnológica española shaadow.io ha desarrollado un innovador 'software' que permite insertar información persistente no visible en documentos de texto, en formato físico y digital, ayudando a detectar y localizar fugas de información confidencial. Esta herramienta busca mejorar la llamada 'trampa para canarios', cuyo término fue acuñado por el escritor estadounidense Tom Clancy en su novela 'Juego de patriotas' (1987). Esta técnica fue utilizada en 2008 por Elon Musk para identificar a un empleado de Tesla que filtraba información confidencial a la prensa. El funcionamiento de una 'trampa para canarios' consiste en que la empresa distribuye varias versiones del mismo documento confidencial, cada una con pequeños cambios -casi imperceptibles-, a diferentes grupos o individuos. Si la información se filtra, la empresa puede rastrear la versión filtrada hasta su origen específico, identificando así al responsable. Este método no solo ayuda a identificar al responsable de la filtración, sino que también actúa como un disuasivo, ya que los potenciales filtradores saben que sus acciones pueden ser rastreadas. La implementación de esta tecnología requiere una planificación meticulosa para garantizar que las diferencias entre las versiones no sean detectables por los usuarios, pero sí identificables por los responsables de la seguridad. Esto es lo que se ha propuesto mejorar shaadow.io mediante soluciones de 'software' basadas en esteganografía, inteligencia artificial y "computer visión" aplicadas a la documentación escrita. La empresa española afirma que "ningún otro sistema de ciberseguridad es capaz de impedir y controlar la fuga de información en papel, capturas de pantalla o fotografías". DE LOS MAILS A LOS PANTALLAZOS En lo que respecta a los medios 'online', esta herramienta tecnológica realiza una 'marca digital' de los documentos que se comparten por correo electrónico. Al mismo tiempo, ofrece protección frente a recortes de pantalla del documento (completo o un fragmento) y consigue que la información oculta que identificaría al culpable de la filtración quede registrada incluso cuando se hace una fotografía a la pantalla de un ordenador o un móvil. En el medio físico también actúa shaadow.io. La información oculta utilizada para identificar los diferentes documentos compartidos con cada empleado también persiste tras la impresión del documento y en una futura digitalización del mismo. "La información oculta se conserva en cada salto de medio y será recuperable", añaden los expertos de la empresa. La novedosa tecnología patentada de shaadow.io inserta información persistente e invisible en documentación escrita. Esto resulta clave en diferentes campos de actuación: prevención de fugas de información; auditorías técnicas forenses (permitiendo investigar lo ocurrido ante un caso de incidente de seguridad); o la protección ante posibles fraudes. De la misma forma, ayuda a las empresas a cumplir con las normativas de protección de datos y mejorar el control de acceso a los datos sensibles o confidenciales de la compañía.