Expertos de EEUU, Reino Unido y España analizan en Valencia técnicas de teledetección y modelización de incendios

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT) de la Universitat Politècnica de València (UPV) acoge este martes y miércoles el workshop 'Nuevas técnicas de teledetección para cartografía de estructura forestal en 3D y modelización de incendios' que reúne a expertos nacionales e internacionales, de países como Estados Unidos o Reino Unido, del sector en un taller abierto al público general inscrito. El taller, derivado del proyecto FIREMODE del Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, está organizado por la UPV en colaboración con el propio Ministerio, la Generalitat, la Agencia Española de Teledetección y la editorial de revistas científicas de acceso abierto MDPI. Este 'workshop' incluye a expertos del Servicio Forestal de Missoula (Estados Unidos), la University of Montana (Estados Unidos), la Swansea University (Reino Unido), la University of Salford (Reino Unido), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Oviedo, la Universitat Politècnica de Catalunya y la propia UPV, ha informado la entidad académica en un comunicado. El catedrático del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la UPV y miembro del Grupo de Cartografía Geoambiental y Teledetección (CGAT-UPV) Luis Ángel Ruiz ha explicado que en la actualidad "estamos asistiendo a incendios cada vez más agresivos y difíciles de controlar", por lo que ha valorado que contar con cartografía y otros elementos de obtención de datos es "de gran interés no sólo para las instituciones y los investigadores, sino para la sociedad en general". Así, ha indicado que los modelos de incendios tienen en cuenta "muchos parámetros", algunos de los cuales "se pueden obtener a través de datos de teledetección y otros hace falta medirlos en campo, como el viento o la humedad relativa del ambiente en ese momento". En este sentido, ha resaltado la importancia de poder modelizar estos datos, ya que, "según la estructura de la vegetación (densidad, alturas, especies o huecos), podemos conocer mejor cómo se va a propagar luego el incendio, de tal forma que se pueden hacer modelizaciones, escenarios distintos que permitan prever cuál va a ser el efecto de un incendio en unas condiciones meteorológicas dadas". Ruiz ha incidido al respecto en que en los últimos años se ha producido "una eclosión no sólo de los tradicionales dispositivos en satélites, sino también de drones y dispositivos terrestres basados en láser, LiDAR y técnicas fotogramétricas, que pueden generar nubes de puntos sobre la estructura de los bosques para complementar la información que nos dan los satélites", por lo que ha considerado "clave" la "combinación de todo ello" para "la prevención y control de los incendios una vez producidos".