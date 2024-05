Isa Pantoja aclara que siempre estará al lado de Dulce

Este viernes, Isa Pantoja se sentó en el plató de 'Vamos a ver' y habló de la comunión de su hijo Alberto, de las ausencias que hubo en ella y de la delicada situación que está atrevesando Dulce, una de las personas más importantes de su vida y a la que calificó como su segunda madre. A la salida del programa, la joven volvió a recalcar que iba a estar al lado de Dulce: "Bueno, ya sabéis la situación que tiene, pero bueno, vamos a estar ahí nosotros también con ella" y le lanzaba una indirecta a su madre: "Al final yo estoy siempre con la gente con la que me deja estar a su lado, quien no pues no". La joven nos aseguró que "no puedo forzar a nadie" para estar a su lado, después de que alegase en plató que su madre lleva años sin querer estar a su lado en los momentos más importantes de su vida y que ella no podía hacer nada contra eso. Además, la hija de Isabel Pantoja nos reconoció que la comunión de Albertito estuvo "muy bien" y aclaró que a la celebración fueron todos los invitados: "Sí. Eso, que lo pasamos bien y ya está", salvo su prima Anabel. De esta ya explicó en directo que tenía un viaje y que habla con ella muy a menudo porque se preocupa mucho por su hijo y que estaba completamente justificada su ausencia... por lo que no hay ningún distanciamiento entre ellas.