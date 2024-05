Ortega Cano da la última hora de salud de Gloria Camila tras su intervención de urgencia

La propia Gloria Camila lo anunciaba a principios de marzo. Años después de someterse a un aumento de pecho del que no estaba nada satisfecha por la "mala posición" de las prótesis, volvería a pasar por quirófano para "rediseñar" su escote con unas nuevas prótesis mamarias. Una intervención a priori sencilla que sin embargo se le ha complicado a la hija de José Ortega Cano, que tras varios días ingresada en un hospital de la capital reconocía que su recuperación no iba por el camino que esperaba. "Sigo en el hospital, un poco dolorida pero me están cuidando mucho. Apenas puedo levantar los brazos" compartía en redes sociales con sus seguidores, preocupados por la falta de noticias sobre el resultado de su nuevo retoque, con el que sin embargo se confiesa "encantada". Demostrando la especial relación que mantiene con ella, Rocío Flores no ha dudado en aparcar sus compromisos profesionales para viajar a Madrid -ya que reside en Málaga- para "cuidar" a su tía y hacerle más llevadero este proceso tan doloroso. Y ha sido precisamente la hija de Rocío Carrasco la que ha confirmado en su cuenta de Instagram que Gloria ya ha recibido el alta y está recuperándose en la casa de su padre, arropada tanto por el extorero como por su empleada de confianza, Marina. Separándose por unas horas de su hija, Ortega Cano ha asistido este miércoles a la corrida de San Isidro en Las Ventas y ha dado la última hora sobre el estado de la influencer: "Está muy bien, está estupenda. No le ha pasado nada, lo único que le hizo daño un poco. Pero ya está fuera del hospital" ha desvelado, dejando en el aire cómo ha sido su reencuentro con Rocío Flores.