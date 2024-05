La infanta Elena, Ortega Cano, o José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Nadie se pierde San Isidro en Las Ventas

Madrid ha vivido este 15 de mayo su fiesta por excelencia, San Isidro. Y mientras miles de madrileños han disfrutado del chotis, las rosquillas y los barquillos en la Pradera de San Isidro, otros han abarrotado la plaza de toros de Las Ventas para asistir al día grande de la feria taurina que lleva el nombre del patrón de la capital. Con todas las localidades vendidas y un cartel protagonizado por Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Alejandro Fermín, como no podía ser de otro modo han sido los numerosos rostros conocidos que no se han perdido esta cita tan especial para todos los aficionados a la 'fiesta nacional'. Presumiendo una vez más de su pasión por la tauromaquia, la infanta Elena ha sido de las primeras en llegar a Las Ventas, donde se ha dado un auténtico baño de masas recibiendo el calor y el cariño de los madrileños que ha agradecido con su mejor sonrisa. La hermana de Felipe VI, que en esta ocasión no se ha desplazado a Sanxenxo para visitar al Rey Juan Carlos, destacó una vez más por su elegancia con blazer azul pálido, maxi broche de flor tridimensional en la solapa y su inseparable borsalino. "Claro, es San Isidro, hay que venir" ha afirmado a las cámaras de Europa Press. Tras su regreso triunfal a los ruedos hace unos días en Villanueva de la Fuente, Ciudad Real, José Ortega Cano tampoco se ha perdido la corrida de San Isidro, y se ha dejado ver derrochando complicidad y risas en el callejón con Samantha Vallejo-Nájera y su hermano Colate, que como ha revelado pasa cada vez más tiempo en nuestro país. Los empresarios Pedro Trapote y Juan José Hidalgo, Curro Vázquez, el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, o Beltrán Gómez-Acebo, que recupera poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de su hermano Fernando el pasado 1 de marzo, se han sumado a la lista de rostros conocidos que han disfrutado de los toros este 15 de mayo. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y su flamante mujer Teresa Urquijo, con la que derrochó muestras de cariño y miradas cómplices un año después de hacer pública su relación en este mismo escenario.