La infanta Elena esquiva la polémica por el coche de lujo que doña Cristina habría cedido a Urdangarín

A punto de cumplirse 5 meses de la firma de su divorcio, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín están de nuevo el punto de mira. El motivo, el coche de lujo valorado en 70.000 euros que la hermana del Rey Felipe VI le habría cedido al padre de sus hijos y que podría formar parte del acuerdo al que llegaron a finales de 2023. Como desvela 'Diez minutos' en su portada, el ex duque de Palma, que acaba de hacer una escapada romántica con Ainhoa Armentia a Londres tras sus exclusivas vacaciones en Camboya hace menos de un mes, conduce un vehículo de la marca Volvo que está a nombre de doña Cristina que fue matriculado el pasado marzo y que estaría domiciliado en el Palacio de la Zarzuela. Antes de disfrutar de este nuevo coche al alcance de pocos bolsillos, Urdangarín tenía otro modelo de la misma marca también de su exmujer, que no lo tenía en propiedad sino en leasing. Y además, posee una moto de trail valorada en 5.500 euros. Algo que cuanto menos ha llamado la atención y ha generado polémica teniendo en cuenta que Iñaki sigue sin tener trabajo y que pondría de manifiesto las condiciones ventajosas de las que disfruta tras firmar su divorcio de la hija de los Reyes Eméritos. Un asunto sobre el que la infanta Elena prefiere guardar silencio. Y así lo ha dejado claro este miércoles durante la corrida de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas. Muy seria, la madre de Victoria Federica ha esquivado las preguntas y no ha confirmado ni negado si doña Cristina le ha regalado un coche valorado en 70.000 euros a su exmarido como parte de su acuerdo de separación.