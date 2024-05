Google lleva a Android 15 herramientas impulsadas por IA para proteger los datos de los dispositivos en caso de robo

Google ha anunciado una serie de funcionalidades impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) que integrará en el sistema operativo Android 15, con las que busca proteger la información de los usuarios antes, durante y después del robo de sus dispositivos, además de mejorar la experincia de uso. La compañía ha compartido las novedades de su sistema operativo móvil en el marco del evento anual de desarrolladores Google I/O, que se se celebra esta semana en California (Estados Unidos), donde ya ha dado a conocer nuevas herramientas de IA y modelos de lenguaje con mayor capacidad. En la segunda jornada del encuentro, la firma ha compartido nuevas soluciones para su sistema operativo Android 15 -cuya beta 2 ya está disponible para desarrolladores- que buscan proteger la información de los usuarios para ayudarles a "mantenerse seguros y aprovechar al máximo el ecosistema" de sus dispositivos. En concreto, ha dado a conocer tres formas en que las nuevas características de Android pueden mantener a salvo los datos confidenciales, archivos o documentos almacenados "antes, durante y después de un robo", según ha concretado en un comunicado. En primer lugar, ha adelantado una protección mejorada de dispositivos y datos para disuadir del robo antes de que suceda, a fin de que "los ladrones se lo piensen dos veces antes de intentarlo", con funciones como la actualización del restablecimiento de fábrica. De esta manera, si un ladrón fuerza el reseteo de un dispositivo robado, no podrá configurarlo nuevamente sin conocer detalles como las credenciales de la cuenta de Google. De esta manera, no podrá revenderlo a otros usuarios. También ha comentado la incorporación del denominado espacio privado, una característica que permite crear un área separada del dispositivo, que a su vez se puede ocultar y bloquear con un número PIN individual. También ha indicado que para deshabilitar la función 'Buscar mi dispositivo' ahora se requiere también un PIN, una contraseña o la autenticación biométrica, al igual que si se quieren modificar configuraciones como el tiempo de espera de la pantalla. Por otra parte, ha dicho que cuando esté habilitada la nueva autenticación mejorada de Android, se requerirá la huella dactilar o el escaneo facial para acceder y cambiar configuraciones críticas de la cuenta de Google y del dispositivo. Otras de las novedades que incorporará Android 15 guardan relación con su diseño, ya que esta versión del sistema operativo incluye funciones que ayudan a mejorar la experiencia de usuario, con transiciones más fluidas y una interfaz "más útil". Así, ofrece mejoras a la hora de realizar múltiples tareas en dispositivos de pantalla grande. De este modo, los usuarios pueden fijar la barra de tareas en la pantalla para cambiar rápidamente entre aplicaciones o almacenar sus combinaciones de 'apps' favoritas en pantalla dividida para acceder a ellas de forma más rápida. La firma también ha reforzado los controles para compartir pantalla en Android 15 y limitar así los ataques de ingeniería social en los que los delincuentes intenan ver estas pantallas y robar su información. En este caso, ha mencionado que implementará las notificaciones que se ocultan automáticamente mientras se comparte la pantalla y las contraseñas de un solo uso (OTP, por sus siglas en inglés) para evitar fraudes en remoto. Asimismo, la pantalla se ocultará cuando se introduzcan credenciales con nombres de usuario, contraseñas y múmeros de tarjeta de crédito. Por otra parte ha recordado una función actualmente disponible en dispositivos Pixel, que se extenderá al resto de terminales Android, que tendrán la capacidad de compartir únicamente el contenido de una aplicación en lugar de toda la pantalla, a fin de preservar la privacidad de los usuarios. Por último, ha señalado el despliegue de notificaciones con las que informará claramente a los usuarios de cuándo sus datos están visibles para otras personas, que llegarán a 'smartphones' basados en Android a finales de este año. Adicionalmente, la compañía tecnológica impulsa en Android 15 mejoras a nivel de eficiencia energética y rendimiento, así como una experiencia más fluida en la transición la función 'imagen en imagen', en la incorporación de vistas previas personalizadas de los 'widgets' y una navegación por gestos más intuitiva, además de respuestas hápticas enriquecidas para las notificaciones. HERRAMIENTAS PARA EVITAR SER ESPIADOS En este tiempo, Google también ha trabajado en nuevas características para que los usuarios se puedan defender contra ciberdelincuentes que utilizan simuladores para espiarles o enviarles SMS fraudulentos. En este sentido, ha dicho que enviará una notificación en caso de que la conexión de red no esté cifrada, lo que expone el tráfico de voz y SMS y es potencialmente visible para otros. De esta mantera, podrá advertir a los usuarios si están siendo el objetivo de los ciberdelincuentes y que estos intentan inyectar un SMS fraudulento. También ha comentado que cuidará a aquellos que estén en riesgo -como, por ejemplo, periodistas o disidentes- alertándolos si una posible estación celular fraudulenta o una herramienta de vigilancia está registrando su ubicación mediante un identificador. Google ha añadido que estas funcionalidades requieren un 'hardware' compatible y que trabaja para poder ofrecer estas funcionalidades a los usuarios a través de equipos de fabricantes originales (OEM) "en los próximos años". MAYOR PROTECCIÓN EN VERSIONES ANTERIORES DE ANDROID Google también ha comentado otras herramientas de seguridad en caso de robo, que llegarán a dispositivos que tengan al menos la versión Android 10 a finales de este año. Entre ellas se encuentra la función de detección de robo, impulsada por Google AI, que bloquea rápidamente el dispositivo si identifica que alguien se lo ha arrebatado a otra persona e intenta correr, entre otros supuestos. En caso de que el ladrón intente desconectar el teléfono durante períodos de tiempo prolongados, la función Offline Device Lock bloquea automáticamente la pantalla para proteger los datos "incluso cuando el dispositivo está fuera de la red". También se encargará de bloquear la pantalla del 'smartphone' cuando se realicen demasiados intentos fallidos de autentificación. En torno a las soluciones que ofrece en caso de robo, Google ha comentado finalmente que la implementación del bloqueo en remoto o Remote Lock, que viene a complementar Find My Device. Se trata de una función que permite desbloquear la pantalla del teléfono respondiendo a una serie de preguntas de seguridad desde cualquier otro dispositivo. Google ha subrayado que, de todas estas funcionalidades, también llegarán a la próxima versión de su sistema operativo tanto la protección de restablecimiento de fábrica como la funcionalidad de espacio privado. La marca ha comentado también una última actualización en materia de seguridad que atañe a Google Play Protect, que empleará IA en los móviles a finales de este año para identificar aplicaciones que sospechosas de perpetrar ataques de 'phishing' mediante un sistema de detección de amenazas en tiempo real. Esta detección analizará cómo las 'apps' utilizan permisos confidenciales e interactúan con otras para detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. De esta manera, si Google Play Protect encuentra algo que parezca maliciosos, envía este servicio a Google para una revisión adicional.