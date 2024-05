Bosco Martínez-Bordiu aclara que no está enamorado de nuevo

Hace apenas una semana Bosco Martínez-Bordiu se convertía en uno de los grandes protagonistas de la fiesta de 'MÓ' al asistir muy bien acompañado por una modelo llamada Aitana con la que posó de lo más cómplice ante las cámaras: "Estoy feliz como una perdiz. Es una amiga mía aliada de aquí hasta la muerte. Imagínate, me encanta" confesaba, dejando entrever que la joven era la sustituta de Adara Molinero en su corazón. Una presentación oficial que podría no ser tal, ya que el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiu ha querido dejar claro en su reaparición de "nunca he anunciado ninguna relación". "Yo solo he dicho que estaba muy feliz" ha añadido, confesando que su estado en estos momentos es "enamorado de la vida". De ahí que la que pensábamos que era su nueva novia, Aitana, no le esté acompañando en su primera vez en El Rocío; una experiencia que no se imaginaba que fuese así. "Estoy disfrutando del camino, aprendiendo cultura y lo más importante, viviéndola. Estoy pletórico. Encantado, encantado. La verdad es que esto es algo que debería ver todo el mundo" ha afirmado, revelando que en los próximos días se unirá a él "toda su familia". ¿Veremos a Pocholo Martínez-Bordiu ante la Virgen del Rocío?