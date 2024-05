Raúl Castillo desvela cómo celebró su cumpleaños con Ana Obregón

Raúl Castillo está viviendo una semana de lo más emotiva por su 50 cumpleaños. Celebraciones, comidas, conciertos y fiestas con sus seres queridos para seguir festejando la vida. Ana Obregón, íntima amiga suya, fue una de las que no se quiso perder este día tan especial. Este viernes pudimos hablar con Ra y nos confesó que "la adoro, no te puedo decir nada porque yo la adoro, es de las personas que más quiero en mi vida" nos decía cuando le preguntábamos por la celebración de su cumpleaños con Obregón. Él ha conseguido lo que pocos, sacarla de casa para disfrutar de su amistad y verla sonreír tras haber pasado los años más duros de su vida: "Imagínate, a mí verla sonreír, para mí era un reto personal, y verla sonreír a mí me da la vida, y a toda la gente que la queremos". Tal y como expusieron en redes sociales, Raúl y Ana celebraron el cumpleaños en solitario en un conocido restaurante de la capital: "A mí me encanta y me hace muy feliz que conmigo sea una excepción, porque aparte a nosotros nos gusta mucho compartir nuestro tiempo y nos alimentamos mucho el uno del otro, de estar juntos, nos encanta, entonces lo celebramos ayer nosotros". Por otro lado, le preguntamos por Nebulossa y no dudó en defenderla frente a las críticas por su canción: "Me mola, la hemos estado escuchando mis amigas y yo en casa antes de venir, tiene mucho subidón y me gusta mucho el tema de Zorra, sí, es muy eurovisiva, sí, sí". Raúl ha reflexionado ante nuestras cámaras y nos ha comentado que "hay que respetar la opinión de todo el mundo, también es verdad que en la vida avanzamos, todo va cambiando y hay cosas, yo que sé, el tema de las redes sociales no existía antes, la evolución" por eso "respeto a los que les parezca mal lo del tema de Zorra, pero Zorra tampoco yo creo que es algo... Todos somos un poco zorritas un poco de vez en cuando en la vida, un poquito, alguna vez en la vida por lo menos".