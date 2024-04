Julián Muñoz disfruta del buen tiempo con Mayte Zaldívar y su pareja, Fernando Marcos

Hace unas semanas se alertaba al conocerse el bache de salud que estaba atravesando Julián Muñoz. Tras pasar quince días ingresado, a finales de marzo recibía el alta hospitalaria y se marchaba a casa de una de sus hijas para descansar y recuperar fuerzas. Desde entonces, le hemos visto paseando con sus nietos y recibiendo el apoyo de sus seres más queridos. Como no podía ser de otra manera, hoy hemos sido testigos de cómo disfrutaba del buen tiempo con una compañía de lo más especial. El que fuera pareja de Isabel Pantoja compartía su tarde junto a Mayte Zaldívar y su pareja, Fernando Marcos. El que fuera alcalde de Marbella aprovechaba la tarde del domingo para tomar algo en una terraza, charlando relajadamente. En esta ocasión, se mostraba muy participativo de las conversaciones. Julián Muñoz se encuentra luchando contra un cáncer, tiene mucho cuidado y se protege bien del viento de Marbella, llevando abrigo, bufanda y hasta una gorra mientras que sus acompañantes llevan looks menos abrigados. Estas imágenes demuestran el gran vínculo que mantiene con Mayte Zaldívar, quien acudía en esta ocasión junto a Fernando Marcos. Sin duda, todo su entorno está volcado en acompañarle durante su recuperación, haciéndole saber que están ahí para lo que necesite y mostrándole el gran cariño que le guardan a lo largo de los años y a pesar de que su futuro como pareja, en caso de Mayte, no fuera muy fructífero.