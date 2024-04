Xavi Hernández: "No hay que callarse, es una vergüenza que no haya tecnología de gol"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha afirmado este domingo que es "una vergüenza" que no haya tecnología de gol y que si la Liga quiere ser "la mejor del mundo" hay que "avanzar" en este aspecto, al tiempo que apuntó que su sensación es de "injusticia máxima" con la derrota (3-2) en el Santiago Bernabéu. "No hay que callarse, es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Si queremos ser la mejor liga del mundo hay que avanzar en este aspecto. Mi sensación es de injusticia máxima. No ha sido justo el encuentro y no puedo engañar a nadie. Lo ha visto todo el mundo", comentó en la rueda de prensa. Xavi dijo que se siente "orgulloso" de su equipo por haber "competido y dominado la segunda parte". "Es una contradicción, el Barça ha estado mucho mejor que el Madrid. Hemos controlado muy bien el partido y hecho un partido muy bueno en el que hemos generado muchas ocasiones. Merecíamos los tres puntos y se nos escapan por cosas que no podemos controlar. Es una lástima, es la misma película de la primera vuelta", añadió. Además, el entrenador azulgrana cargó contra la actuación arbitral de Soto Grado. "En la rueda de prensa previa al partido dije que me gustaría que acertara y pasara desapercibido, y no ha ocurrido ninguna de las dos cosas", apuntó como crítica. En cuanto al rendimiento defensivo de su equipo, Xavi explicó que los goles son causa de "situaciones puntuales" y que cree que han "estado bien". "En la primera parte no hemos presionado bien, pero en la segunda hemos ajustado. Los goles son jugadas puntuales. La segunda parte es excelente. Buscaba más presión y más claridad con las entradas de Ferran Torres y Joao Félix, pero nos ha faltado la pausa necesaria en ataque", señaló. Xavi quiso felicitar la Liga "extraordinaria" que está cuajando el Real Madrid. "Hay que felicitar al Madrid. Prácticamente han sentenciado la Liga con la victoria, pero nosotros vamos a seguir sumando puntos", afirmó. Con respecto a su opinión sobre la clave del título, incidió en la diferencia entre ganar o perder los duelos directos. "Al final, la Liga es sumarle seis al Barça y restarle seis al Madrid", apuntó. "Nos queda el objetivo de seguir luchando y de la segunda plaza. Ahora toca digerir la derrota, que no va a ser fácil. Quedan seis partidos y tenemos trabajo por delante. El título está muy difícil pero no imposible. Hay a pelear por jugar la próxima Supercopa", comentó sobre los objetivos que le quedan al equipo en las últimas jornadas, después de la eliminación esta semana en Champions. Por último, el técnico culé destacó la actuación de Lamine Yamal, en su primer Clásico en el Bernabéu con sólo 16 años. "Estamos hablando de un jugador muy diferencial. Es muy difícil de parar en uno contra uno y acapara a tres rivales. Está teniendo una progresión tremenda y es una suerte que sea del Barça", concluyó.