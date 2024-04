La selección femenina de baloncesto en silla de ruedas se clasifica para los Juegos de París

La selección española femenina de baloncesto en silla se clasificó este sábado para los Juegos Paralímpicos de París después de imponerse con autoridad por 76-35 a Tailandia en su cruce del torneo que se está disputando en la localidad japonesa de Osaka. El combinado nacional estará de este modo en su tercera cita paralímpica, la segunda de forma consecutiva tras su presencia hace tres años en Tokio donde finalizó octavo. En la capital japonesa estuvo por primera vez por méritos deportivos y casi 30 años después de haberse estrenado en Barcelona'92, entonces por ser del país anfitrión. Su presencia se una a la del equipo masculino, plata en Río 2016 y ya clasificado desde el pasado Europeo. Este billete paralímpico, mucho más complejo de conseguir porque se habían reducido las selecciones participantes de doce a ocho, también evidencia el crecimiento de equipo en los últimos años que le ha llevado a ser más competitivo y que después de los pasados Juegos había sido bronce en los dos últimos Campeonatos de Europa, sus primeros grandes éxitos a nivel internacional, y también finalizó octavo en el Mundial del año pasado donde fue capaz de ganar a rivales de entidad como Canadá y Australia. Este Preparalímpico de Osaka repartía los últimos cuatro pasaportes a París y el combinado que entrena Franck Belén se había ganado el derecho a tener un cruce decisivo teóricamente más asequible tras acabar segundo en su primer grupo, con victorias ante Francia y Japón, y derrota ante Canadá. Eso le permitió evitar a selecciones como Alemania o Australia y medirse a una Tailandia ante la que era clara favorita y frente a la que no dio margen a la sorpresa. España no acusó los nervios por lo que había en juego y prácticamente finiquitó el partido en un gran primer cuarto donde ya amasó una ventaja de 18 puntos (27-9) y con buena actuación de Isabel López (7 puntos). Las tailandesas mejoraron a partir de ahí, pero las españolas no aflojaron y llegaron al descanso con el choque bien encarrilado (44-22). Tras el paso por los vestuarios, Beatriz Zudaire comandó otro arreón en el marcador que no encontró respuesta del combinado asiático para sentenciar el encuentro (56-27) a falta de los diez minutos finales también dominados por el equipo de Franck Belén. Zudaire sobresalió en el actual bronce europeo rozando el 'triple-doble' con 21 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias, bien secundada por Victoria Alonso (14) y por la capitana Sonia Ruiz (10 asistencias).