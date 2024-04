El PSOE insta a reconocer a personas electrodependientes y a impedir que se les pueda cortar el suministro eléctrico

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha registrado una proposición no de ley para regular y definir la situación de electrodependencia y promover medidas de ayuda a las familias con algún electrodependiente, como garantizar que no se les pueda cortar el suministro eléctrico. Además, la iniciativa registrada por el Grupo Socialista para su debate en el Pleno propone que los electrodependientes puedan acceder a bonificaciones en la tarifa eléctrica y que tengan a su disposición dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida. La proposición no de ley está firmada por los diputados Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Mª Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Mª Plaza García, Modesto Pose Mesura, Mª Nieves Ramírez Moreno, A. Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García, así como las portavoces socialistas Isabel García López y Montserrat Mínguez García. En concreto, en ella explican que la expresión "electrodependencia" se utiliza para hablar de personas que dependen de una o varias máquinas conectadas a la red eléctrica para preservar su salud y en ocasiones también su vida. De esta manera, si la conexión se apaga o falla, las consecuencias pueden ser fatales. Además, a esto hay que añadir que las familias afectadas tienen que hacer frente a unas facturas eléctricas de importe muy superior al que tendrían que asumir si no tuvieran que afrontar la electrodependencia de uno de sus miembros. Por ello, explican que hay un antecedente al reconocimiento legal a los electrodependientes en la Ley del Sector Eléctrico, que señala que, entre otros, se podrán considerar "suministros esenciales" aquellos de ámbito doméstico en los que exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. Además, recuerdan que según esta norma en ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a las instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales.