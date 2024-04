El partido del primer ministro croata gana las elecciones legislativas: "Formaremos nuestro tercer gobierno"

La Unión Democrática Croata (HDZ) del primer ministro Andrej Plenkovic ha logrado la victoria de las elecciones legislativas celebradas este miércoles en el país, al obtener 60 escaños, según el 98,2 por ciento escrutado, y posicionándose así como la fuerza más votada del Parlamento. Tras los conservadores, se sitúa la coalición Ríos de Justicia, liderada por los socialdemócratas (SDP), con 42 diputados. Los ultranacionalistas del Movimiento Patria (DP), también consolidan su posición como tercera fuerza al obtener 14 diputados, mientras que el liberal Most logra once asientos. El partido progresista Mozemo (Podemos en croata) se ha hecho con diez diputados, mejorando ampliamente sus resultados. Plenkovic, tras la publicación de los resultados, que suponen la pérdida de seis asientos para el HDZ respecto de la legislatura anterior, ha celebrado su victoria de su formación y ha aprovechado la ocasión para agradecer a los croatas que han acudido a las urnas y que han contribuido "a esta gloriosa victoria", tal y como ha recogido el partido político a través de la red social X. "HDZ ha ganado de manera convincente las elecciones parlamentarias por tercera vez consecutiva. Por la mañana, empezaremos a formar una nueva mayoría para el Gobierno de Croacia en nuestro tercer mandato consecutivo", ha anunciado Plenkovic. Así, ha criticado al presidente croata, el prorruso Zoran Milanovic, impulsor de la coalición Ríos de Justicia y que se perfiló como aspirante a desbancar el Gobierno, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional le negó la candidatura al exigirle su dimisión como jefe de Estado antes de postularse a jefe de Gobierno. "Invito al diálogo a todos los partidos que se han ganado la confianza de los votantes y no muestran tanta exclusividad como los que derrotamos. A pesar de toda la bilis derramada, el discurso de odio y la violación de la Constitución croata por parte de Milanovic, el SDP solo ha ganado un escaño más que en las elecciones anteriores", ha declarado. A pesar de estos resultados, que ha coincidido con las encuestas publicadas a lo largo de las últimas semanas, la gobernabilidad en Croacia dependerá de que los conservadores del HDZ o la coalición socialdemócrata consigan los apoyos necesarios para formar Gobierno, una tarea que a priori no se plantea sencilla. Más de la mitad de la población croata, cifra récord en el país, ha acudido a las urnas en una anómalas elecciones convocadas hace poco más de un mes después de que las principales formaciones parlamentarias aprobaran la disolución del Congreso unicameral a instancias del primer ministro Plenkovic. Las tensiones entre Milanovic y Plenkovic han puesto de manifiesto las diferencias entre el presidente y el primer ministro, de ideologías claramente contrarias y que han aprovechado estas últimas semanas para recrudecer un intercambio de ataques y acusaciones. El primero señala al jefe de Gobierno por los reiterados casos de corrupción que han salpicado no solo a su partido, sino también a su Gobierno, mientras que este último puso en duda las posturas del mandatario respecto a la guerra en Ucrania.