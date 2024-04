Burkina Faso expulsa a tres diplomáticos de Francia por supuestas "actividades subversivas"

La junta militar de Burkina Faso ha ordenado este jueves la expulsión de tres diplomáticos franceses que han sido declarados 'persona non grata' tras ser acusados de "actividades subversivas" en el país africano, en medio del repunte de las tensiones bilaterales entre Uagadugú y París. Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB, las personas afectadas por esta orden son Gwenaïelle Habouzit y los "consejeros políticos" Guillaume Reisacher y Hervé Fournier, todos ellos trabajadores en la Embajada francesa en Burkina Faso, sin que las autoridades de Francia se hayan pronunciado al respecto. En respuesta, un portavoz del Ministerio de Exteriores francés ha dicho que París "lamenta" la decisión de "expulsar a diplomáticos y personal francés, algunos de los cuales estaban destinados en la Embajada de Francia en Burkina Faso". "Rechazamos las acusaciones infundadas vertidas por las autoridades burkinesas contra nuestros agentes", ha agregado, en declaraciones facilitadas a Europa Press. "El trabajo de estos diplomáticos y personal de nuestra Embajada en Uagadugú, al que Francia aplaude por su compromiso y gran profesionalidad, se enmarca totalmente en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares", ha recalcado, antes de insistir en que "la decisión de las autoridades burkinesas no tiene base legítima". "Sólo podemos lamentarla", ha zanjado. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se han degradado drásticamente tras la llegada al poder de Ibrahim Traoré, actual presidente de transición y líder de la junta, tras el golpe de Estado de septiembre de 2022, que derrocó al entonces presidente electo, Roch Marc Christian Kaboré. La junta ha denunciado el acuerdo militar de 1961 con Francia y logró la retirada de las fuerzas francesas del país, mientras que el embajador francés, Luc Hallade, llamado a consultas tras la asonada tras la petición de Uagadugú par su salida del país, no ha vuelto a su puesto desde entonces, reflejo de las tensiones entre París y su antigua colonia. Las autoridades militares de Burkina Faso, Malí y Níger, instauradas tras una serie de golpes de Estado entre 2020 y 2023, han protagonizado un alejamiento de Francia y otros socios occidentales y un acercamiento a las autoridades de Rusia, que ha incrementado su influencia en el Sahel, incluido el envío de mercenarios del Grupo Wagner y "asesores militares".