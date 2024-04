Un tribunal de Túnez imputa a varios líderes opositores por conspiración y terrorismo

Un tribunal de primera instancia de Túnez ha imputado a varios líderes opositores --entre los que destacan el líder del Partido Republicano, Issam Chebbi, al de Corriente Democrática, Ghazi Chauachi, y Abdelhamid Jelassi, uno no de los líderes de Ennahda-- por una serie de cargos que incluyen la conspiración y el terrorismo contra el Estado, que suponen la pena de muerte. Chauachi y Jauher ben Mbarek, un destacado político del Frente de Salvación Nacional, han recibido cargos por participar en una conspiración terrorista, por no denunciar un crimen terrorista, por conspiración contra la seguridad interna y externa del Estado y por insultar al presidente del país, Kais Saied, según ha publicado el portal de noticias tunecino Kapitalis. Tanto Chebbi como Jelassi y el líder del partido Túnez Primero, Ridha Belhaj, han sido acusados de participar en una conspiración terrorista, de no denunciar un crimen terrorista y de conspirar contra la seguridad interna y externa estatal. Además, el empresario y político tunecino Jayam Turki --uno de los líderes del partido de izquierdas Ettakatol--, el influyente empresario Kamel Eltaief y Nureddine Bhiri --miembro del partido opositor Ennahda-- han sido imputados por participar en una conspiración terrorista, de financiar el terrorismo y de conspirar contra la seguridad interna y externa del Estado. Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado. La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años una deriva autoritaria del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.