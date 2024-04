Raquel Bollo disfruta de la Feria de Abril con sus hijos y con Bosco Martínez-Bordiu

Continúa el incontable desfile de famosos por la Feria de Abril de Sevilla. La última en dejarse ver por el Real en muy buena compañía, Raquel Bollo, radiante con un vestido de gitana de su propia firma con flores rojas y blancas sobre fondo negro. En uno de los momentos más tranquilos de su vida, y alejada de polémicas desde que se apartó de la televisión, la colaboradora nos ha contado cómo lleva su hija Alma Bollo su segundo embarazo. "Está muy bien, muy bien. Sí, estupendamente. Bueno, estupendamente. Cambios con el primero, sabe que no son iguales, está un poquito más rarilla, pero bueno, lo está llevando bien dentro de lo que cabe" ha revelado la orgullosa abuela, feliz porque a finales de verano nacerá su primer nieto -tiene dos niñas: Jimena, hija de Alma; y Junquera, de Manuel- al que la influencer ya ha anunciado que llamará Miguel, como su pareja. Raquel no ha asistido sola a la Feria, sino con sus hijos, con los que tiene una relación muy especial. Mientras Alma, visiblemente acalorada a causa del embarazo, optó por recorrer el Real en coche de caballos mientras se protegía del sol con un paraguas, Manuel ha enseñado las casetas a Bosco Martínez-Bordiu, que presumiendo de la gran amistad que hicieron en 'Supervivientes 2023' ha aceptado la invitación del artista para conocer la fiesta más especial para los sevillanos. Seguidor del reality como no podía ser de otra manera, el hijo de Raquel Bollo ha reconocido que "ahora mismo no tengo favoritos pero hay un par de ellos que me gustan: Me gusta mucho la personalidad de Miri, Marieta que lo está haciendo genial y bueno, me decanto un poco por las chicas". "De los chicos te diría que tanto Gorka como Torres están haciendo supervivencia que es de lo que yo pienso que define el reality, son dos personas muy fuertes" ha añadido, confesando que si tuviese que darles un consejo sería que "lo vivan con ilusión, con naturalidad porque es un reality muy bonito y que sea lo que Dios quiera, no soy nadie para dar consejos".