Cesc Fàbregas: "El Como jugará en Serie A si respetamos el proceso"

LONDRES (REINO UNIDO) El exfutbolista español y segundo entrenador del Como 1907, Cesc Fàbregas, advirtió de que los dirigentes del club italiano de la Serie B debe seguir comprometidos con su plan a largo plazo, aunque respetando "el proceso" y dando "los pasos correctos", porque tienen "una visión clara". "Estamos empujando, tenemos una visión clara de adónde queremos ir, adónde queremos llegar, sabemos quiénes somos. Sabemos dónde estamos en este momento y tenemos que respetar el proceso, dar los pasos adecuados", declaró Fàbregas a la agencia de noticias PA. El ex centrocampista del Arsenal y del Chelsea es el segundo entrenador del club italiano, trabajando a las órdenes del galés Osian Roberts, quienes han colocado al equipo en puestos de ascenso directo en la Serie B. Actualmente aventaja en tres puntos al Venezia, tercero, y si no pierde en sus cinco últimos partidos regresará a la máxima categoría del fútbol italiano por primera vez desde 2003. El club se ha declarado en quiebra dos veces desde entonces, pero la adquisición en 2019 por parte de la empresa indonesa Djarum Group parece haber sido la mejor noticia para el destino de la entidad. El propio Fàbregas o Thierry Henry son accionistas minoritarios, mientras que el ex internacional inglés Dennis Wise también actúa como asesor. Por ello, el exfutbolista español está comprometido a largo plazo con el proyecto del Como, que está "trabajando bien" para el objetivo del ascenso. "La gente está muy dedicada, los propietarios están invirtiendo bien y de forma inteligente. Estamos todos en el mismo barco, evolucionando cada semana para intentar crear esta familia, esta unión, vamos a ver dónde estamos en la temporada que viene", analizó. Fàbregas se incorporó al Como como jugador en el verano de 2022, pero fue algo más que una retirada plácida, involucrándose en el futuro del club. "Estoy de acuerdo en que Como es precioso, pero si soy sincero, mi vida es trabajo, casa, trabajo, casa. Cuando estoy en casa, intento estar con mi familia. Aunque estuviera en el fin del mundo o en otro lugar mi vida no cambiaría tanto", concluyó.