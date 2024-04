Podemos pide a Albares interceder con Ecuador para liberar a Jorge Glas con un salvoconducto para regresar a México

Podemos ha reclamado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que interceda con Ecuador para liberar al exvicepresidente de este país Jorge Glas y se le otorgue un salvoconducto para regresar a México. El coportavoz de la formación morada, Javier Sánchez Serna, ha explicado en rueda de prensa en el Congreso que así lo ha pedido formalmente a Exteriores la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Durante su comparecencia, ha denunciado que el "asalto" a la "fuerza" de la embajada de México en Ecuador para detener a Glas, que estaba asilado, es un "acto inédito" y una vulneración "flagrante" del derecho internacional. Este episodio ha llevado a la ruptura de las relaciones internacionales entre México y Ecuador, ante lo cual España debe interceder aprovechando las "históricas relaciones bilaterales" para liberar a Glas , ahora "secuestrado" por el Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, y se le entregue a México para "asegurar que su vida no corre peligro". BELARRA: GLAS ESTÁN "SIENDO PERSEGUIDO POLÍTICA Y JUDICIALMENTE" En la misiva de Belarra al titular de Exteriores expone que Glas lleva años siendo "perseguido política y judicialmente" por distintos gobiernos de Ecuador -desde Lenín Moreno-, y que temen por "la salud y la integridad física" del exvicepresidente, ante la "preocupante deriva" del ejecutivo de Daniel Noboa en la actualidad. Por tanto y teniendo en cuenta la "estrecha relación bilateral" entre España y Ecuador, solicita al ministro que interceda para asegurar que los derechos de Jorge Glas como "asilado político sean garantizados y que su vida no corra peligro". Algo que pasa por la expedición, a la mayor celeridad posible, de un salvoconducto y su liberación para que pueda viajar a México y permanecer bajo protección internacional. "España podría contribuir a mediar para que la situación no escale y para que, eventualmente, se restablezca la necesaria convivencia entre ambos países", zanja en su misiva.