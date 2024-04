Paola Olmedo y José María Almoguera: más lejos que nunca pero con algo en común: su indiferencia a Carmen Borrego

A punto de cumplirse dos semanas de su exclusiva en la revista 'Semana' arremetiendo contra Carmen Borrego tras hacerse pública su separación -9 meses después de convertirse en padres de su primer hijo en común, Marc, y cuando todavía no han celebrado su segundo aniversario de boda- José María Almoguera y Paola Olmedo continúan en el punto de mira. A pesar de que la postura de ambos es guardar silencio pese a las informaciones que a diario surgen tanto sobre su matrimonio como sobre su relación con la hija de María Teresa Campos, la polémica no cesa en torno a la pareja (¿o expareja?). Aunque hace unos días se especuló con que su separación podría ser un montaje para ganar dinero rápido y fácil para poder pagar la entrada de una casa y comenzar una nueva vida juntos (y solos) lejos de la familia de Paola -vivirían en un modesto piso con su hijo en común, los dos hijos que la esteticien tuvo con dos parejas anteriores, la madre de la uruguaya, su hermana y su cuñado- las últimas informaciones apuntan a que su separación es real y, por lo que parece, podría no tener marcha atrás. Y es que según 'TardeAR' José María está fatal y no por su distanciamiento de su madre, sino por su mujer. Él quiere intentarlo de nuevo pero Paola tiene claro que no quiere una reconciliación. Al parecer, se habrían bloqueado respectivamente después de una discusión bastante fuerte y en estos momentos su contacto sería a través de terceros y solo por su pequeño Marc, por el que ya habrían llegado a un acuerdo relativo a su custodia. Además, José María no estaría planteándose por el momento una reconciliación con Carmen y lo último que tendría en mente en estos momentos sería un acercamiento con ella a pesar de los mensajes conciliadores que la hermana de Terelu Campos le ha mandado en todas y cada una de sus intervenciones televisivas desde que llegó de 'Supervivientes', en las que ha dejado claro que aunque su hijo se ha equivocado no le ha dejado de querer y estará ahí para cuando la necesite. De ahí su total indiferencia cuando las cámaras de Europa Press le han preguntado a su salida de Mediaset por las declaraciones de su madre, que minutos antes confesaba que si se lo encontrase para ella sería una gran alegría y lo primero que haría, dejando reproches a un lado, sería darle un gran abrazo. Lejos de responder a este paso al frente de su progenitora José María ha hecho oídos sordos y ha dado la callada por respuesta a todo lo que se está diciendo tanto sobre su separación como con su comportamiento con Carmen. PAOLA, REACIA A UN ACERCAMIENTO CON CARMEN Una actitud impasible la del joven muy similar a la de Paola Olmedo, que menos acostumbrada a las cámaras no disimula su agobio al ver a los reporteros a las puertas del centro de manicura que regenta a las afueras de Madrid. Muy seria y apurando el paso casi hasta echarse a correr, la todavía mujer de José María ha dejado claro que "de verdad no voy a hablar" al escuchar las últimas declaraciones de Borrego en las que le ha reprochado que no le deje 'ejercer' de abuela y que se haya dirigido a ella y a Terelu como "esa gente". Paola tampoco ha revelado si está abierta a acercar posturas con su suegra y si le gustaría que su marido se reconciliase con su madre como ella ha comentado públicamente. Una indiferencia con la que están dejando a Carmen sin argumentos para que continúe hablando sobre ellos en televisión.