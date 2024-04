Martes, 16 de abril de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El Ejército israelí ataca el centro de Gaza con un sistema hospitalario al borde del colapso

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí, tras 193 días de guerra, continuó atacando anoche y de madrugada el centro de la Franja de Gaza, mientras el Ministerio de Sanidad gazatí advirtió que los generadores que mantienen algunos hospitales en funcionamiento podrían estar a punto de dejar de funcionar. Tanques israelíes eliminaron anoche a presuntos combatientes que "avanzaban hacia ellos", según dijo este martes el Ejército en un comunicado, en el que también informó de "infraestructuras, túneles y complejos" destruidos donde se encontraban miembros de Hamás. Los ataques se produjeron especialmente en el campo de refugiados de Nuseirat y sus alrededores, causando también la muerte a decenas de civiles, incluidos dos niños en el norte del campo, según la cadena catarí Al Yazira.

Xi y Scholz coinciden en "apoyar negociaciones basadas en la solución de los dos Estados"

Pekín (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y el canciller alemán, Olaf Scholz, coincidieron este martes en "apoyar" negociaciones basadas en la solución de los dos Estados para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. "Ambas partes creen que se debe implementar la Resolución 2728 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar que la situación empeore, así como garantizar un acceso humanitario sostenible y sin barreras a la Franja de Gaza y apoyar negociaciones basadas en la solución de los dos Estados para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos", recoge un comunicado de la Cancillería china sobre la reunión.

ONU: el conflicto en Gaza ha dejado hasta el momento 19.000 huérfanos y 8.000 viudas

Ginebra (EFE).- Al menos 6.000 de las 10.000 mujeres asesinadas en Gaza eran madres, de alrededor de 19.000 niños, y el conflicto también ha dejado alrededor de 8.000 viudas, indicó este martes la organización ONU Mujeres. Las mujeres que han perdido a sus maridos "están en una situación particularmente vulnerable, al ser ahora responsables en solitario del bienestar de sus familias", dijo en rueda de prensa en Ginebra la directora regional para los países árabes de ONU MUjeres, Susanne Mikhail Eldhagen. Agregó que recientes sondeos muestran que las mujeres de Gaza en general se quejan de mayores dificultades que los hombres para conseguir alimento.

ONU denuncia que al menos ocho mezquitas fueron atacadas en Gaza durante el fin del Ramadán

Ginebra (EFE).- Al menos ocho mezquitas fueron atacadas en Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel durante las festividades del fin del Ramadán (Eid al-Fitr) la semana pasada, denunció este martes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, quien reiteró su preocupación por la crisis humanitaria que sufre la Franja. Las mezquitas atacadas estaban situadas en la capital gazatí y en el campo de refugiados de An Nuiserat, en el centro de la franja, indicó en rueda de prensa en Ginebra la portavoz de la oficina de la ONU Ravina Shamdasani. Recordó por otro lado que desde el inicio del conflicto al menos 534 mezquitas han sido destruidas o han sufrido daños en Gaza, pese a que son lugares protegidos por el derecho internacional en tiempos de guerra.

Irán amenaza con responder en "segundos" con "armas no usadas" hasta ahora a Israel

Teherán (EFE).- Las autoridades iraníes advirtieron que responderán en "segundos" con "armas no usadas hasta ahora" una posible represalia de Israel por el ataque iraní con drones y misiles del sábado. "Los sionistas deben de saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos", aseguró en una entrevista en la televisión estatal el viceministro de Exteriores y negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani. Irán prosigue sus esfuerzos diplomáticos para contener las repercusiones de su ataque con misiles contra Israel, con conversaciones con al menos 20 países y organizaciones internacionales desde la agresión. El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, habló en las últimas horas con sus homólogos de China, Reino Unido y Omán, además de con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entre otros.

Israel insiste en sancionar a Irán y en declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

Jerusalén (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, envió hoy una carta a 32 países pidiéndoles que impongan sanciones al programa de misiles de Irán y que designen a la Guardia Revolucionaria "organización terrorista", tras el ataque el sábado de Irán contra territorio israelí con más de 300 proyectiles. Para el titular de Exteriores estas dos medidas deben implantarse "antes de que sea demasiado tarde" y así poder "contener y debilitar" el régimen iraní.

Zelenski anticipa una intensificación de las ofensivas rusas en las próximas semanas

Kiev(EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso a la nación de anoche que tiene información de sus servicios de inteligencia que apunta a que Rusia intentará intensificar sus ataques y sus acciones ofensivas en el frente en las próximas semanas y meses. Zelenski informó también de que mantendrá reuniones con sus socios en las próximas semanas para recibir más defensa aérea y otros tipos de armamento para el frente de los países que están ayudando a Ucrania.

Xi afirma a Scholz que apoya una conferencia de paz "reconocida por Rusia y Ucrania"

Pekín (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, transmitió este martes al canciller alemán, Olaf Scholz, el apoyo de Pekín a la convocatoria "de manera oportuna" de una "conferencia internacional de paz reconocida por Rusia y Ucrania con la participación de todas las partes". Según un comunicado de la Cancillería china, los dos líderes coincidieron en que se debe "apoyar los principios de las Naciones Unidas y oponerse al uso de armas nucleares o a ataques contra objetivos pacíficos o contra instalaciones nucleares". También concurrieron en la necesidad de "resolver adecuadamente las cuestiones de seguridad alimentaria" o en "respetar el derecho internacional humanitario".

Xi afirma ante Scholz que "hay que tener cuidado con el aumento del proteccionismo"

Pekín (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes al canciller alemán, Olaf Scholz: "No hay riesgo en nuestra cooperación. Nuestra cooperación es una garantía para la estabilidad de nuestras relaciones y una oportunidad para crear un futuro. Hay un enorme potencial, ya sea en campos tradicionales como la maquinaria y los automóviles o en nuevos como la transformación verde, la digitalización y la inteligencia artificial", dijo Xi en la reunión que ambos mantuvieron hoy en Pekín, recoge la Cancillería china en un comunicado. Según Xi, la cooperación chino-alemana es "beneficiosa para todas las partes y para el mundo", y señaló que "la política de China hacia Alemania es coherente".

Al menos 6 muertos y tres desaparecidos al volcar una barca en Cachemira

Srinagar (India) (EFE).- Las autoridades indias elevaron a seis la cifra de muertos registrados al volcar una barca este martes en la Cachemira administrada por la India, mientras que tres pasajeros permanecen desaparecidos y seis fueron rescatados. "Alrededor de las 7.30 hora local (2:00 GMT), una embarcación volcó. Quince personas, entre ellas siete menores y ocho adultos estaban a bordo", explicó a los medios Bilal Mohi-ul-din, magistrado del distrito de Srinagar donde tuvo lugar el accidente. La barca volcó cuando cruzaba el río Jhelum, a su paso por Srinagar, la principal ciudad de la región norteña, con varios niños a bordo que iban a la escuela, explicaron a EFE vecinos de la zona que se habían congregado a las orillas del río.

Parte del techo de la antigua bolsa de Copenhague se hunde por el incendio del edificio

Copenhague (EFE).- El incendio que está arrasando el edificio histórico de la antigua bolsa de Copenhague ha provocado el derrumbe de partes del techo y sigue estando fuera de control, indicaron este martes los servicios de emergencia. "Según se queman las estructuras, partes del edificio se están derrumbando", afirmó Jakob Vedsted Andersen, director de los servicios de incendios y rescate de Copenhague, en declaraciones recogidas por la agencia danesa Ritzau. El incendio comenzó debajo de la techumbre, que cuenta con elementos de cobre y es de difícil acceso. Ello permitió que las llamas ganaran en intensidad y se extendieran por el resto de plantas del edificio, explicó Andersen, quien señaló que es posible que las tareas de extinción deban prolongarse a lo largo de todo el día.

La Quincena de Cineastas de Cannes selecciona filmes de Argentina, Chile y Brasil

París (EFE).- La película argentina 'Algo viejo, algo nuevo, algo prestado', de Hernán Rosselli; la chilena 'Los hiperbóreos' de Cristóbal León y Joaquín Cociña y el documental brasileño 'A queda do céu' de Eryk Rocha y Gabriela Carneiro da Cunha, se presentarán en la Quincena de Cineastas 2024.

