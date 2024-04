Carmen Borrego rompe definitivamente con Gustavo Guillermo: "Yo ya tengo una hermana y no necesito más"

Las declaraciones de Gustavo Guillermo el pasado viernes en 'TardeAR' sobre Carmen Borrego han supuesto un antes y un después en su relación. Tras tomarse algo juntos, el chófer de María Teresa Campos revelaba que la colaboradora estaba "dolida" con su hijo. Algo que ella no dudaba en desmentir en directo, enviando un mensaje a otra de las tertulianas del programa para dejar claro que no le había dicho que estuviese "dolida" sino "serena". Un 'feo' que provocaba que Gustavo -él sí 'dolido'- bloquease a Carmen en su teléfono. Este lunes, tras salir a la luz el enfado del que fuera mano derecha de la mítica presentadora con la hermana de Terelu Campos (con la que el chófer no tiene ninguna relación), la madre de José María Almoguera tomaba la palabra en 'Así es la vida' para reprochar al que siempre consideró como un 'hermano' que siempre que ha ido a un plató es para hablar de la familia Campos. Como si de un partido de tenis se tratase, Gustavo le respondía en 'TardeAR', dejando claro que él ha ido a 'GH VIP' gracias a Teresa Campos, pero que si ella ha ido a 'Supervivientes' también ha sido por ser hija de la recordada periodista. Un enfrentamiento al que este martes Carmen ha puesto fin de manera radical, rompiendo en directo su relación con el chófer y dejando claro que no quiere saber nada más de él. Defendiendo que "nunca ha tenido un mal rollo con él" y que si no le apoyó más durante 'GH' fue porque su madre había fallecido hacía una semana "y no estaba para concursos", la colaboradora ha contado de nuevo su versión de los hechos acusando a Gustavo de no decir la verdad. "Que no se invente cosas ni ponga cosas en mi boca que no he dicho. Tomamos una coca-cola, yo sabía que venía al programa y me dijo '¿qué quieres que diga?' Y dije, que estoy serena. Y cuando dijo 'dolida' escribí a una compañera y dije 'no he dicho dolida, he dicho serena'" ha explicado, afirmando que quedar con una amiga "y sentarse en un plató a contar el titular de la conversación me parece feo". Y ha sido entonces, tras advertir a Gustavo que "se puede seguir sentando en los platós que quiera pero que no especule porque las especulaciones son lo peor. Lo que tenga que decir que lo diga", cuando ha dejado claro que no quiere saber nada más de él: "Ha sido un trabajador exquisito con mi madre. Pero yo ya tengo una hermana, tengo otro hermano que no lo conoce nadie, tengo un marido, tengo dos hijos* no quiero tener más hermanos en mi vida. Yo tengo a mi familia y no necesito a nadie más por muy bien que les pueda tratar" ha sentenciado. "Yo sigo bloqueada por él pero ahora he sido yo quien le he bloqueado y cuando bloqueo, bloqueo por siempre. No se me pueden echar cosas en cara que no he hecho cuando mi relación ha sido más cercana que con el resto de la familia. Te bloqueo, ahora te desbloqueo... Ahora te bloqueo yo y después paz y después gloria. Se acabó Gustavo" ha concluido Carmen, dando por terminada su amistad casi fraternal de más de 30 años con el hombre de máxima confianza de su madre.