Antonio Rivera se rinde a Isabel Pantoja tras su conciertazo en Madrid: "Es muy buena artista"

Hacía tiempo que no le veíamos, pero casualidades de la vida, Antonio Rivera ha reaparecido tan solo 48 horas después de la gran noche de Isabel Pantoja en Madrid. Con un Wizink Center lleno hasta la bandera y completamente entregado, la tonadillera demostró que está en su mejor momento con un derroche de voz y arte que llevaba décadas sin desplegar sobre un escenario. Un concierto sublime que ha confirmado que la artista es como el 'Ave Fénix' y una vez más ha resurgido de sus cenizas para dejar claro que sigue siendo la única y gran reina de la copla de nuestro país. Un resurgir que ha aplaudido el hermano de Paquirri, asegurando que le parece "muy bien" que su cuñada esté triunfando como nunca cuando cumple 50 años en el mundo de la música. "Es muy buena artista, muy buena artista" ha reconocido, aparcando los desencuentros que Isabel protagonizó en su día con la familia del malogrado torero. Muy discreto, y quizás para no enturbiar el gran momento que vive, Antonio Rivera ha preferido no pronunciarse sobre la nula relación de la cantante con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja: "Bueno bueno, ya hablaremos otro día. Vamos a entrar para dentro, hasta luego" ha zanjado a su llegada a la plaza de toros de La Maestranza, donde es probable que hoy volvamos a verle arropando a su sobrino Cayetano, que protagoniza el cartel de este martes de Feria.