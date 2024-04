Ana Rosa Quintana, Rocío Crusset, Jessica Bueno y Eugenia Martínez de Irujo enamoran con sus looks en la Feria de Abril

Sin lugar a dudas Sevilla está disfrutando de una de las semanas más especiales para la ciudad en la que todos los sevillanos se dan cita en el Real de la Feria para disfrutar del ambiente y el rebujito en compañía de amigos y familiares. Entre los rostros conocidos que pasearon por el Real durante el domingo de feria pudimos ver a la modelo y empresaria Laura Sánchez, deslumbrante con un original diseño blanco con lunares negros y mantoncillo en azul, y sin la compañía de su marido David Ascanio. "Hoy es el único día que vengo a la Feria. encontrarme con amigos, que es lo que se viene a las ferias, disfrutar, pasar un rito muy bueno, porque la vida se pasa muy rápido y con estos ratitos son los que nos alientan las semanas de trabajo que nos queda" ha asegurado con una sonrisa. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, por su parte, disfrutaron de la jornada por separado y evitando posar juntos ante las cámaras. Ambos recorrieron las instalaciones de la Feria subidos en carruaje de caballos en compañía de amigos con los que compartieron confidencias en todo momento. Junto a ellos Luis, hijo del jinete y Genoveva Casanova, que centrada en el rodaje de 'El Desafío' por el momento no se ha dejado ver por el Real como en años anteriores. Ana Rosa Quintana, inseparable de su marido Juan Muñoz y con un look de inspiración flamenca con falda larga negra y top sin mangas con escote lágrima y un vistoso estampado de flores en tonos rojos, verdes y azules, se ha mostrado encantada de poder asistir a la inauguración de la Feria. Este lunes, como nos ha contado, regresa a Madrid para presentar su programa 'TardeAR' -con el que se confiesa encantada, reconociendo que siempre está bien probar cosas nuevas aunque sea a estas alturas de su consolidada carrera en televisión- y volverá a viajar a Sevilla el fin de semana que viene para disfrutar de su cita favorita del año. Otra de las parejas que se han dejado ver derrochando amor por la Feria son María José Suárez, espectacular con un original diseño en naranjas y rosas, y Álvaro Muñoz Escassi, que a punto de celebrar su tercer aniversario de relación están más felices que nunca. Rocío Crusset, que reside en Nueva York, ha hecho un hueco en su apretada agenda profesional para disfrutar de la Feria junto a su padre Carlos Herrera. La modelo se decantó por un traje liso en un tono naranja vibrante muy llamativo. El vestido lucía mangas y bajo con volantes sin demasiado volumen, más cómodo para andar y bailar. Completó su look con un mantoncillo rosa con flecos a juego con la flor que llevaba en su cabeza. Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro, otra incondicional de Sevilla en esta época tan especial, ha repetido un traje de flamenca de Rocío Peralta que ya le hemos visto en alguna ocasión. Un diseño azul cielo con topos de colores de lo más favorecedor y que ha combinado con un mantoncillo de flores en tonos coral. Victoria Federica. Acompañada por amigas como Tana Rivera y María García de Jaime, la hija de la infanta Elena ha deslumbrado con un vestido de Rocío Peralta blanco con amapolas bordadas en rojo y mantoncillo rojo con flores multicolores. Jessica Bueno. Disfrutando de su primera Feria con Luitingo, del que no se separa, la ha presumido de cuerpo con lunares con un diseño de Pilar Vera en color blanco con topitos en negro, con falda con pequeños volantes de tul en espiral de lo más original