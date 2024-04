Cameron pide a Israel que "no responda" al ataque de Irán y "pensar con la cabeza, además de con el corazón"

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ha reclamado este lunes a Israel que "no responda" al ataque con misiles y drones ejecutado el sábado por Irán y ha señalado que "es momento de pensar con la cabeza, además de con el corazón". "Si uno está en Israel está mañana, piensa, de forma bastante adecuada, que tiene derecho a responder a esto, lo que es cierto", ha señalado, si bien ha incidido en que espera que "no haya una respuesta" y ha abogado por centrarse en el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y los rehenes en Gaza. "Entiendo que haya gente en Israel que quieran más, pero es momento de pensar con la cabeza, además de con el corazón. Ser inteligente, además de duro. Lo inteligente es reconocer que el ataque de Irán fue un fracaso", ha argumentado, antes de subrayar la "escala masiva" del ataque de Irán, con "301 armas", incluidos "110 misiles balísticos". Así, ha sostenido señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica Sky News que el ataque "ha sido una derrota doble para Irán", ya que "fue casi un fracaso total y han mostrado al mundo que son la influencia maligna en la región, preparada para hacer esto". Cameron ha evitado sin embargo condenar el bombardeo ejecutado recientemente contra el Consulado de Irán en la capital de Siria, Damasco, que achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria, motivo presentado por Teherán como razón a su ataque contra territorio israelí. "Es algo que los israelíes decidieron hacer", ha dicho. "Entiendo totalmente la frustración de los israelíes cuando ven a la Guardia Revolucionaria y las cosas terribles que han hecho en el mundo, incluido el apoyo que dan a Hamás", ha argumentado el ministro de Exteriores británico. Por ello, ha recalcado que "el foco del mundo debe girar a Hamás". "Aún retienen a los rehenes, se les ha ofrecido un acuerdo. Presos en prisiones israelíes pueden ser liberados a cambio de algunos de esos rehenes y habrá una pausa en los combates", ha defendido. "Eso es lo que tiene que pasar y es en lo que tenemos que centrarnos", ha señalado Cameron. "Queremos centrarnos en eso y en la influencia maligna en la región y pivotar hacia analizar lo que está pasando en Gaza y liberar a los rehenes, incluidos británicos", ha reiterado. Por otra parte, ha indicado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene "buen juicio sobre muchas cosas", si bien ha apuntado que la negativa de Israel a permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás es "un error". "Fuimos francos con los israelíes sobre que necesitan abrir pasos y permitir la entrada de más camiones (con ayuda)", ha desvelado. "Creo que fue un error de juicio no abrir antes Gaza a la ayuda. Hemos tenido esa discusión con él (en referencia a Netanyahu) y ahora ha dicho que es algo que va a pasar", ha zanjado.