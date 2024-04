Naiara, ganadora de 'OT 2023', se rinde ante Isabel Pantoja: "Es un amor de persona y para mí es la reina de España"

A pocas horas de que comience una de las noches más especiales del año, Isabel Pantoja ya se encuentra en Madrid - desde hace unos días - para poder tenerlo todo a punto para su esperado concierto en el Wizink. Una noche mágica que contará con diferentes invitados, algunos ya confirmados como Naiara de OT, y otros que siguen generando gran expectación, como la posible participación de su hermano Agustín Pantoja en el show. Por el momento, lo único que podemos saber con certeza es que para la ganadora de Operación Triunfo de este año va a ser una de las noches más importantes de su vida, y es que por fin va a poder cantar junto a su ídola, una persona a la que admira desde que era pequeña. Es por ese motivo que el encuentro con la tonadillera ha sido de lo más emotivo y nos ha dejado unas imágenes de lo más tiernas. El equipo de Europa Press ha podido hablar con Naiara, quien ha desvelado cómo ha sido este encuentro con Isabel Pantoja: "Estoy que no me lo creo, estoy que no me lo creo, el otro día que fui a ensayar con ella, me eché a llorar. Ella es increíble". Todavía en shock por haber podido conocer a un referente en la música para ella, confiesa: "Ella es una reina, o sea, es que no hay palabras malas hacia ella, es un amor de persona, me ha dado unos consejos... Consejos increíbles, un recibimiento súper cálido y para mí es la reina de España". Naiara asegura que por fin va a poder cumplir un sueño: "Ella le llegó que yo tenía como un sueño que era cantar con ella y ella encantada y pues las dos juntas". Para ella, el abrazo que se han dado ha significado más de lo que nos podemos hacer una idea: "Yo sentí un abrazo como con una persona que conocía de toda mi vida. O sea, que yo la conocía ya toda la vida, pero ella a mí no, pero ha sido como el abrazo de una madre". La cantante confiesa el consejo que le ha dado Isabel: "Que cuide siempre mucho a los fans, que los fans son el chute de todo". Sin palabras malas hacía la artista, Naiara explica: "Al final todo lo que se pueda hablar, es una habladuría, yo nunca me quedo con lo que se pueda escuchar, porque hasta que no se conoce o se está ahí para poder juzgar, no hay que opinar nunca sin saber. Y ella es la reina". Aunque si hay un tema del que ha preferido no hablar es de su situación sentimental en estos momentos. Hace tan solo unas semanas, la triunfita se dejó ver en las calles de la capital junto al conocido en redes sociales Víctor Pérez, teniendo una actitud cariñosa que dejaba a muchos qué pensar. Ante estas fotografías, Naiara ha optado por decir: "Paso, paso".