(Previa) El Athletic Club mide su resaca por la gabarra y la Real Sociedad recibe al colista Almería

El Athletic Club recibirá este domingo al Villarreal CF durante la jornada 31 en LaLiga EA Sports, tras haber celebrado con la gabarra su título de la Copa del Rey, mientras que el Sevilla FC visitará a la UD Las Palmas, el Deportivo Alavés jugará en el campo del Granada CF y, por último, la Real Sociedad se enfrentará en casa al colista UD Almería. La tanda dominical de partidos empezará a las 14.00 (hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria. Los locales, sin el guardameta Álvaro Valles debido su expulsión de la pasada jornada, querrán salir de una malísima racha que dura ya dos meses. El último triunfo de Las Palmas fue el 10 de febrero (2-0 al Valencia), y desde entonces su bagaje liguero ha sido de dos empates y cuatro derrotas. Con 37 puntos, el equipo 'pío-pío' mantiene distancia respecto a la zona de descenso, pero su próximo rival tiene 31 puntos y encajar otro revés complicaría su futuro. Precisamente eso buscará hacer el Sevilla, que ha mejorado con Quique Sánchez Flores en su banquillo, pero aún vive un curso de vaivenes y mira cada semana a su retahíla de bajas. Marcos Acuña se ausentará por cumplir ciclo de tarjetas amarillas y Djibril Sow engrosó esta semana la lista de lesionados (Marcão, Mariano, Rafa Mir, etc.). Su reciente victoria (0-1) ante el Getafe, empañada por los insultos racistas de la afición azulona hacia los propios Sánchez Flores y Acuña, animó al conjunto hispalense en su escalada de puestos. Justo encima en la tabla clasificatoria, el Sevilla tiene al Alavés con 32 puntos. Después de perder dos derbis vascos en las últimas dos jornadas ligueras (2-0 contra el Athletic y 0-1 ante la Real Sociedad), el cuadro vitoriano saltará a las 16.15 horas al césped de un Nuevo Los Cármenes que rezuma tragedia esta campaña. Salvo un triunfo (2-0) ante el Cádiz a principios de 2024, los granadinistas han saboreado escasas alegrías como locales. Los 14 puntos que luce el Granada, desde su penúltimo puesto, ponen muy difícil la salvación. Las ausencias conocidas de Víctor Díaz y de Jesús Vallejo no cambiarán, presumiblemente, los planes de José Ramón Sandoval, cuyo regreso al banquillo nazarí apenas ha tenido el impacto deseado. MÁS FESTEJOS EN SAN MAMÉS En el turno de las 18.30 horas se vivirá otra fiesta en el Estadio de San Mamés. Tres días después de bañarse, literal y figuradamente, por el río del Nervión para celebrar su flamante título de Copa, el Athletic le brindará a sus gradas el trofeo ganado en los penaltis frente al Mallorca. Sin Iñigo Ruiz de Galarreta, que cumple ciclo de amarillas, el cuadro bilbaíno deberá reducir los festejos para afrontar un duelo clave en sus aspiraciones por ocupar la cuarta posición de esta Liga 2023/24. Los de Ernesto Valverde van ahora quintos con 56 puntos y persiguen al Atlético de Madrid, cuya cita de este fin de semana ante el Girona aturde la zona noble. El rival de los 'leones' será un Villarreal que ha mostrado un buen desempeño desde la llegada de Marcelin García Toral, con el borrón de ser eliminado en octavos de final de la Europa League por el Olympique de Marsella. Pese a ello, el 'Submarino Amarillo' apura sus opciones de alcanzar la séptima plaza, que podría dar un billete a la Conference League. Actualmente ese sitio es del Betis con 45 puntos, a raíz de ganar por 2-1 al Celta de Vigo; en cambio, el Villarreal luce 38 puntos. Mirará el progreso en ese combate la Real Sociedad, cuya sexta posición también es codiciada y no podrá despistarse desed las 21.00 horas ante el colista. 49 puntos tienen los donostiarras y 13 puntos ha logrado el Almería, equipos con estilos contrapuestos. En eso es primordial el mediapunta japonés Take Kubo, que podría estar frente al conjunto almeriense tras superar una lesión. Los aficionados del Reale Arena no verán a Carlos Fernández ni a Brais Méndez, lesionados para lo que resta de temporada. --HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 31 DE LALIGA EA SPORTS. Las Palmas - Sevilla. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 14.00. Granada - Alavés. García Verdura (C.Catalán) 16.15. Athletic Club - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.30. Real Sociedad - Almería. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 21.00.