'El sitio web no responde': Una de cada dos pymes españolas tienen al menos un error "grave" en su sitio web

Las empresas cada vez dependen más de tener una buena imagen en Internet, por lo que es conveniente que cuiden su imagen digital asegurando que su sitio web sea correcto y resulte útil a los clientes, sin embargo, una de cada dos pymes españolas tiene al menos un error web "grave", lo que daña su reputación y ocasiona la pérdida de oportunidades comerciales. Actualmente, una parte fundamental de las empresas reside en Internet, ya que la presencia 'online' se ha convertido en uno de los escaparates más importantes del mercado. De hecho, ocho de cada diez internautas (el 77% de los usuarios) compran de forma 'online' en España, lo que se traduce en 26 millones de españoles. Igualmente, el 65 por ciento de los clientes adquieren productos a través del 'smartphone'. En este sentido, las compañías crean sitios web en los que publican sus datos, las fichas de sus productos o servicios y contenido gráfico como fotografías, todo ello con el objetivo de compartir una imagen sobre su labor y sus capacidades con los posibles clientes. Sin embargo, actualmente una de cada dos pymes españolas presenta al menos un error considerado como "grave" en su sitio web, lo que deteriora su imagen digital frente a los clientes y conlleva a la pérdida de oportunidades comerciales. Así lo muestran los datos recabados por la compañía de soluciones tecnológicas de digitalización e Inteligencia Artificial (IA) para pymes y autónomos BeeDIGITAL AI que, tras analizar una base de datos de más de dos millones de pymes españolas, ha detallado que algunos de los errores se basan en que el sitio web no responda o que muestre mensajes como 'el sitio web no es seguro'. También son errores graves la ausencia de 'sitemap', páginas que tardan en cargar, enlaces rotos o equivocaciones en el título y la temática de la página. Como consecuencia, tal y como ha indicado BeeDIGITAL AI, los errores mencionados anteriormente ocasionan que el 70 por ciento de las pymes españolas no consiga aparecer en los primeros resultados de la búsqueda de Google. También provocan que el 86 por ciento continúe mostrando información incorrecta o imprecisa en Internet, perjudicando su imagen y, por tanto, su beneficio. Concretamente, el análisis de la compañía detalla que el 38 por ciento de los sitios web españoles tiene "poco contenido". Asimismo, el 37 por ciento presentan fallos en los títulos y el 27 por ciento no tiene 'sitemap', por lo que no facilitan una guía que ayude a los motores de búsqueda a tener en cuenta su página a la hora de ofrecer resultados. Además, también son comunes otros fallos de indexación y que el sitio web se deje "más de un año sin actualizar" o a baja velocidad de carga, esto es, más de 5 segundos en navegación móvil. Con todo ello, Google contempla diversos requisitos para que una web se considere "usable", y se rige por ellos para posicionar antes a unas páginas que otras. En este marco, BeeDIGITAL AI ha recordado que todos los fallos mencionados son errores graves porque penalizan el posicionamiento durante las búsquedas. OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO SEO La optimización en buscadores o posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) también es un factor fundamental para posicionar a la empresa. Al respecto BeeDIGITAL AI ha recordado que esta característica se ve afectada por errores como las imágenes mal etiquetadas, un error identificado en un 47 por ciento de las pymes analizadas. Siguiendo esta línea, otro error relacionado con el SEO es disponer de menos de dos 'backlinks' -enlaces redireccionados desde otros sitios web-, un factor que falla en el 23 por ciento de los casos. "Si los consumidores no te encuentran, no existes para el mercado digital", ha sentenciado la directora comercial y de marketing de BeeDIGITAL AI, Carmen San Emeterio, al tiempo que ha subrayado que los consumidores digitales "son cada vez más exigentes" y que, cuando un usuario busca una empresa en plataformas como Google, "obtiene una imagen de esa marca compuesta por múltiples elementos que, mal presentados, resultan perjudiciales a la hora de reforzar su reputación o generar un nuevo negocio". De cara a ofrecer una solución ante este tipo de errores en las pymes españolas y fomentar su digitalización, BeeDIGITAL AI ha hecho referencia a su plataforma de IA BeeAI con la que, entre otras funciones, permite eliminar estos errores y optimizar la web. Incluso, se trata de una plataforma que ofrece servicios complementarios que, mediante tecnología inteligente, "ayudan a los negocios a reforzar su posicionamiento en Internet y revolucionar las interacciones con nuevos y potenciales clientes", ha remarcado la compañía.