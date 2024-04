Chile pide colaboración a Venezuela en el caso de la muerte de un militar disidente venezolano

La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, ha afirmado este viernes que han pedido colaboración a Venezuela en las pesquisas alrededor del secuestro y muerto del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, en Santiago de Chile. Tohá ha indicado en rueda de prensa que han demandado a las autoridades venezolanas la "colaboración y las gestiones que corresponden" a fin de "dar con los sospechosos autores de este delito", según el Ministerio del Interior. "Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse con hechos. En primer lugar, aprehendiendo a los responsables, y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la justicia", ha agregado. En este sentido, ha detallado que el embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, "va a recibir instrucciones" de parte del presidente, Gabriel Boric, respecto de "medidas adicionales" que "se van a tomar en la relación bilateral". El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, ha apuntado a que el perfil de la víctima es político y abre la puerta a que el crimen fuera cometido por encargo, ya que los principales sospechosos son venezolanos, podrían haber cometido el asesinato y haber retornado al país latinoamericano. "Hasta el momento, hemos establecido que esto no fue un autosecuestro: no fue un secuestro extorsivo. Esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera, en contexto de crimen organizado", ha señalado, según ha recogido el portal de noticias BioBio. VENEZUELA RECIBE UNA SOLICITUD DE COOPERACIÓN Más tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado de que han recibido por correo electrónico "una solicitud de cooperación interinstitucional". "Aclaro que no se trata esta, de una solicitud de asistencia mutua en materia penal, realizada por los mecanismos diplomáticos correspondientes", ha señalado. No obstante, ha subrayado que el Ministerio Público ha procedido a poner en marcha "la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren" en territorio venezolano. "Venezuela y su Ministerio Publico tiene la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada", ha zanjado. Esto se produce en un momento de tensiones entre ambos países a raíz de las últimas declaraciones del ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, en las que puso en duda la existencia de la banda criminal conocida como Tren de Aragua. Boric llamó a consultas a su embajador al respecto. El rastro del teniente se perdió la madrugada del miércoles 21 de febrero, cuando cuatro sujetos encapuchados y simulando ser policías ingresaron en su domicilio y lo capturaron. Ojeda apareció muerto casi diez días después. Las autoridades venezolanas arrestaron al opositor en abril de 2017 junto a otros militares por su presunta implicación en actos con "fines conspirativos", si bien pudo escapar a finales de 2017 desde una cárcel de Venezuela y se exilió a Chile. En 2023, el gobierno chileno le concedió asilo político. Caracas le acusó en 2024 de "traidor de la patria" y señaló al opositor por participar en la conspiración conocida como 'Brazalete Blanco', que tenía como objetivo llevar a cabo un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.