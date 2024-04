VÍDEO: Fórmula 1 - El piloto español Fernando Alonso renueva con Aston Martin

El piloto español Fernando Alonso continuará la temporada que viene en Aston Martin después de renovar el contrato que terminaba esta campaña con el equipo inglés, al que llegó en el año 2023 tras su paso por Alpine, según anunció la escudería. Aston Martin, que no desveló los años del nuevo contrato del bicampeón del mundo de Fórmula 1, pone fin a cualquier especulación sobre su futuro en un momento en el que podía quedar un hueco tanto en Mercedes tras la marcha del inglés Lewis Hamilton a Ferrari, como en Red Bull si el mexicano Sergio Pérez no continúa. "Creencia. Fernando está aquí para quedarse", escribió el bicampeón del mundo (2005 y 2006), que cumple 43 años en julio, en sus redes sociales tras el anuncio de su equipo. Fernando Alonso seguirá en el 'Gran Circo' defendiendo la apuesta de Aston Martin durante, según informó la F1, la próxima temporada, en 2025, cuando cumplirá 44 años. Alonso llegó a Aston Martin procedente de Alpine la pasada temporada, cuando se estrenó al mando del bólido verde con ocho podios, seis de ellos en las primeras ocho carreras, aunque sin poder cumplir el sueño de la victoria 33 de su trayectoria. La llegada del español ayudó al crecimiento social y deportivo de Aston Martin, que pasó de la séptima a la quinta posición en la clasificación de constructores, también por el impulso del propietario del equipo, Lawrence Stroll, uno de los grandes valedores del fichaje de Alonso. En 2024, Aston Martin completó un "sólido" inicio como quinto coche de la parrilla, por detrás de Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes. En concreto, Alonso se mantuvo dentro del 'top 10' en las cuatro primeras carreras --noveno en Baréin, sexto en Yeda, octavo en Australia y sexto en Japón--. La renovación del veterano piloto español zanja rotundamente los rumores que situaban a Alonso fuera de Aston Martin, relacionado con Red Bull y Mercedes en las últimas semanas. Con los primeros, por la no renovación, hasta ahora, del mexicano Sergio Pérez, e incluso por la 'guerra civil' dentro del equipo por la polémica con Christian Horner. Mientras que en el caso de las 'flechas plateadas', la salida de Hamilton rumbo a Ferrari en 2025 abrió el debate sobre su sustituto, cuando a finales de este año debe decidirse el futuro de otros diez pilotos en la parrilla. Alonso, Max Verstappen o Carlos Sainz fueron algunos de los nombres que han sonado estas semanas. La continuidad en Aston Martin saca en abril a Fernando Alonso de la ecuación de la 'silly season', mientras el otro piloto español de la F1, Carlos Sainz, todavía tiene que resolver su futuro en la competición, relacionado con los 'energéticos', la escudería alemana e, incluso, Sauber --Audi en 2026--. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/860787/1/piloto-espanol-fernando-alonso-renueva-aston-martin TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06